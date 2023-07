PSG : les premiers mots de Cher Ndour

La suite après cette publicité

Après une saison globalement décevante malgré le titre de champion de France, les dirigeants du Paris Saint-Germain continuent de s’activer en coulisses pour préparer du mieux possible la prochaine saison. Alors que le club parisien avait déjà officialisé les arrivées de son nouvel entraîneur Luis Enrique ainsi que plusieurs joueurs à l’image de Lucas Hernandez, Milan Skriniar, Marco Asensio, Kang-In Lee et Manuel Ugarte, c’est au tour de la nouvelle recrue Cher Ndour d’être officiellement présentée par les Rouge et Bleu. La pépite italienne, qui arrive en provenance de Benfica, a notamment eu quelques mots pour sa nouvelle équipe.

En effet, l’arrivée de Cher Ndour a été officialisé il y a seulement quelques minutes de cela et le milieu de terrain italien en a profité pour donner ses premières impressions. «Je suis très ému. C’est un mélange d’émotions mais surtout du bonheur parce que le Paris Saint-Germain est l’un des meilleurs clubs du monde avec énormément de champions et pour moi, c’est un honneur de faire partie de cette nouvelle famille», a notamment confié le joueur de 18 ans sur le site internet officiel du PSG, qui a enrôlé une belle promesse pour l’avenir. Pour rappel, la pépite formée à Brescia puis à l’Atalanta a paraphé un contrat de cinq ans avec le club parisien.

