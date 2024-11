PSG : Milan Škriniar plus que jamais sur le départ

Un défenseur du Paris Saint-Germain poussé vers la sortie ? En effet, selon les informations du journal L’Équipe, «Milan Skriniar, relégué dans la hiérarchie, dispose d’un temps de jeu très limité cette saison et semble condamné à partir en janvier».

Avec 201 petites minutes de jeu cette saison, en plus d’une dizaine de matchs, l’avenir du joueur au PSG ne semble toujours pas s’écrire en tant que titulaire. La montée en puissance de la recrue Willian Pacho, bloque, aujourd’hui, la voie au Slovaque. Skriniar, qui aura 30 ans en février prochain, réfléchirait ainsi de plus en plus à s’offrir un nouveau départ, ailleurs, pour retrouver du temps de jeu.

Des points de chute en Italie ou en Arabie saoudite

Le mercato hivernal sera donc probablement très important pour l’international slovaque (76 sélections, 3 buts). Toujours selon le quotidien sportif français, des échanges entre ses représentants et la direction du club sont ainsi prévus fin novembre. Du côté du clan du joueur, en revanche, un départ n’est pas définitivement acté. Pour rappel, Skriniar est arrivé libre dans le club de la capitale française, et dispose aujourd’hui d’un gros salaire, estimé à environ 9,5 millions d’euros annuels.

Mais alors, si le départ se confirmait, où pourrait-il poser ses valises ? La presse italienne voit, de son côté, un intérêt de la Juventus Turin. La Serie A est une destination que le défenseur connaît très bien, pour y avoir joué avec la Sampdoria et l’Inter Milan. L’Angleterre, mais aussi l’Arabie saoudite pourraient également être des points de chute probable pour le joueur. Affaire à suivre.

