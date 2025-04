PSG : la folle anecdote de Zoumana Camara sur la chicha et Zlatan Ibrahimovic

Devenir le copain de Zlatan Ibrahimovic ne s’apparente pas une mince affaire lorsque l’on connaît le caractère du Suédois. Pourtant, Zoumana Camara s’est réellement pris d’amitié avec l’ancien attaquant du PSG lors de leur cohabitation dans la capitale. Dans un entretien accordé au podcast Kampo, «Papus» a d’ailleurs livré une anecdote sympa sur son ancien coéquipier, qui met bien en valeur son professionnalisme qui l’a poussé à jouer jusqu’à 41 ans.

La suite après cette publicité

Je vais te donner une anecdote sans te donner de noms. Les mecs voulaient l’intégrer (lors de son arrivée au PSG). Ils lui disent : « viens dans la chambre, on va fumer la chicha ». On était en pré-saison, les mecs de temps en temps fument et se font plaisir, pas de problèmes. Ils sont dans la chambre et chichent et lui disent : « Tu veux ? ». Il dit « non ». En me regardant, il me dit : «dis-leur, le jour où je fumerai la chicha, ce sera le jour où j’arrêterai le football. Je fumerai la chicha et je prendrai même de la cocaïne. Mais pour le moment, je continue de vivre comme un professionnel.»