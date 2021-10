Real Madrid : Vinicius Jr, l'incroyable résurrection

Il y a des jours sans et des jours avec, et Vinicius Jr le sait bien en ce moment. Vendredi après-midi, l'ailier brésilien était sûrement devant sa télévision lors de l'annonce de la liste de Tite, le sélectionneur de la Seleção, pour le prochain rassemblement de novembre. Mais à la surprise générale, le technicien de 60 ans n'a pas convoqué le joueur de 21 ans, pourtant dans une forme étincelante en ce début de saison. Car oui, après un exercice 2020-2021 très compliqué (49 apparitions toutes compétitions confondues, 6 buts, 7 caviars), durant lequel il a souvent été la cible des critiques à Madrid, l'ancien joueur de Flamengo est en feu.

Déjà buteur à sept reprises en 13 matches cette saison (avec également cinq passes décisives), Vinicius Jr a profité de l'absence de Karim Benzema ce samedi contre Elche pour briller et faire gagner la Casa Blanca (2-1, 12e journée). Très vif et volontaire sur son couloir, le gaucher a inscrit un doublé pour offrir les trois points et la première place de la Liga aux Merengues. Alors forcément, le joueur avait le sourire lors de sa réaction d'après-match durant laquelle il a évoqué sa mauvaise passe : «les choses s'arrangent maintenant, c'est vrai, mais c'est un travail que je fais depuis mon arrivée à Madrid. Je veux continuer à aider l'équipe jusqu'au bout.»

Ancelotti : «il suffit de le faire jouer et de lui donner la confiance qu'il mérite»

Les Madrilènes sont tous sous le charme de l'international auriverde (7 sélections) ces dernières semaines, à commencer par Carlo Ancelotti. L'entraîneur italien, arrivé sur le banc du Real Madrid cet été, l'a clairement relancé. «Il est toujours sur une bonne lancée, avec beaucoup d'engagement. (...) Je n'ai rien fait de spécial. Il suffit de le faire jouer et de lui donner la confiance qu'il mérite parce qu'il joue très bien. Je ne suis pas un magicien et j'essaie juste de lui donner autant de confiance que le reste des joueurs. Maintenant, il a confiance et tout se passe bien pour lui. Il se débrouille très bien», a expliqué l'ancien manager d'Everton comme le relaye Marca.

Au vue des performances du natif de São Gonçalo, la non-convocation en sélection peut donc paraître surprenante. Mais devant les journalistes, Carlo Ancelotti n'a pas voulu rentrer dans la polémique : «le fait qu'il soit hors de la sélection brésilienne ? C'est la décision d'un ami, le sélectionneur du Brésil. Je n'ai rien à répondre à cela.» Même si c'est une mauvaise nouvelle pour Vinicius Jr, Carlo Ancelotti peut lui éventuellement avoir le sourire, puisqu'il gardera au chaud son joyau pendant la trêve internationale de novembre.