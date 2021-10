LaLiga : Vinicius Jr fait triompher le Real Madrid à Elche

Le Real Madrid se déplaçait à Elche pour le match d'ouverture de la 12e journée de LaLiga. Les hommes de Carlo Ancelotti étaient dans l'obligation de prendre les trois points pour s'emparer provisoirement de la place de leader et ainsi glaner sa troisième victoire en quatre journées, tandis que ceux de Fran Escribá restaient sur trois matches sans succès (1 nul, 2 défaites) et souhaitaient prolonger leur série d'invincibilité à domicile, pour le moment à 5. Côté compositions, le technicien italien proposait le 4-3-3 habituel et faisait confiance à Mariano Diaz, titularisé pour la première fois cette saison, aux côtés des deux pépites brésiliennes Rodrygo et Vinicius Jr. Ils étaient accompagnés du milieu classique de la Maison Blanche Kroos-Casemiro-Modric. Enfin, l'arrière-garde était composée de Vazquez-Militao-Alaba-Marcelo, juste devant Courtois. En ce qui concerne les locaux, le coach illicitan alignait son 4-4-2 avec l'ancien Parisien Javier Pastore titulaire sur le côté droit du milieu, avec Fidel, Mascarell et Guti, derrière la doublette offensive Perez-Boye. En défense, Roco et Bigas pouvaient compter sur Palacios et Mojica sur les couloirs et Casilla dans les buts.

La rencontre débutait en faveur de la Casa Blanca, qui mettaient le pied sur le ballon et Rodrygo dégainait la première tentative madrilène, bien boxée par Kiko Casilla (2e). Par la suite s'engageait un duel d'attaques rapides des deux côtés, sans pour autant créer le danger sur les cages des deux portiers. L'arbitre de la rencontre Ricardo de Burgos Bengoechea adressait par la suite la première biscotte de la rencontre à Raul Guti pour une annihilation de contre au milieu de terrain (8e). Au quart d'heure de jeu, Il Mister était obligé de piocher dans son banc pour pallier la blessure de Rodrygo, remplacé par Marco Asensio (17e). Elche était même proche d'ouvrir la marque grâce à Lucas Boye si Thibaut Courtois ne claquait pas le ballon d'une main ferme (19e). Mais quelques minutes plus tard, les Valenciens se faisaient punir en deux passes : Casemiro trouvait Mariano Diaz dos au but, qui déviait vers Vinicius Jr. L'ailier auriverde, non convoqué par Tite pour le rassemblement de novembre, ne se faisait pas prier pour crucifier le gardien d'une frappe croisée à ras de terre (1-0, 22e). Passeur décisif, l'international dominicain avait l'occasion de s'offrir son premier but cette saison d'une belle feinte en passement de jambe sur Casilla, mais son tir excentré prenait le filet extérieur gauche (26e). Bien servi par le centre à mi-hauteur de Johan Mojica, Lucas Perez tentait la reprise acrobatique, qui passait bien au-dessus des cages du gardien belge (31e). Derrière, le flanc droit de la défense merengue prenait l'eau dans les dernières 15 minutes du premier acte, faisant face aux grosses activités de Mojica et Fidel, qui n'hésitaient pas à servir les attaquants dans la boîte. Pas avare d'efforts, Boye pressait bien pour confisquer le ballon à Alaba dans ses 20 mètres. Le centre contré d'El Tanque était bien dévié par la talonnade de Javier Pastore vers Perez, mais la reprise de l'ancien d'Arsenal était trop croisée (39e). À la mi-temps, le Real Madrid menait mais se faisait clairement peur en fin de période.

Au retour des vestiaires, ce sont les joueurs de la Maison Blanche, vêtus de bleu cet après-midi, qui dominaient l'entame de la seconde période en assiégeant la surface de réparation adverse et enchaînaient les frappes de Toni Kroos et Vinicius, toutes contrées par des défenseurs (49e). Sur la contre-attaque suivant ces actions, Fidel se montrait brillant dans la surface de réparation sur le centre de Pastore, mais sa reprise en première intention passait largement à côté du poteau gauche (52e). Dix minutes plus tard, malgré une domination d'Elche, Raul Guti sabordait le match des siens en quelques secondes : après une reprise de l'intérieur du pied dans les bras de Courtois (63e), le milieu axial espagnol taclait dans les pieds de Kroos. Si son tacle prenait le ballon des pieds de l'Allemand, l'intervention était jugée trop musclée par l'arbitre, qui lui adressait son deuxième carton jaune, synonyme d'expulsion. Un évènement fâcheux pour les pensionnaires du stade Martínez Valero, bien revenus sur les dernières minutes. Tout se passait très vite après l'infériorité numérique : d'abord la superbe talonnade d'Asensio pour le centre de Carvajal, mais la tête de Mariano au point de pénalty tombait dans les bras de Casilla (68e), puis une transition éclair des locaux stoppée par l'intervention très limite d'Alaba sur Lucas Perez, mais l'homme en jaune fluo laissait le jeu se poursuivre (69e).

A dix, Fran Escribá ne voulait pas jouer la carte de la défensive et faisait rentrer l'ancien Marseillais Dario Benedetto pour tenter de revenir au score. C'était sans compter sur le jeu rapide et direct de son rival de l'après-midi : près de la ligne centrale, Kroos servait Modric, qui lançait en profondeur Vinicius, trompant Casilla d'un piqué croisé (2-0, 74e). Son septième but en Liga, le hissant juste derrière Karim Benzema (9) au classement des buteurs. Avec ce doublé, l'ancien de Flamengo continuait de donner tort à son sélectionneur. En confiance, le milieu de terrain allemand s'essayait à l'exercice des frappes lointaines, bien boxée par son ancien coéquipier au Real (78e) puis bien loin des bois (82e). A la sortie de Vinicius pour laisser du temps de jeu à Eden Hazard, la sortie de balle hasardeuse de Kroos profitait à l'entrant Pere Milla, qui ajustait Courtois dans son face-à-face (2-1, 86e). Score final : 2-1 pour le Real Madrid, qui reprend provisoirement la tête du championnat en attendant les matches de ses prétendants ce week-end. Quatrième rencontre sans le moindre succès pour Elche, qui perd une place au classement à la différence de buts (15e).

