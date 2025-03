Millwall : le gardien Liam Roberts sort du silence après son geste sur Jean-Philippe Mateta

Lors du 5e tour de FA Cup entre Crystal Palace et Millwall, Jean-Philippe Mateta avait dû céder sa place dès la 8e minute de jeu après avoir été victime d’un coup de karaté au visage par le gardien adverse, Liam Roberts. Évacué sur civière, l’attaquant français s’était vu poser 25 points de suture après avoir reçu le crampon de Liam Roberts, qui a finalement être sanctionné pour six matches. Après avoir vu sa sanction être prolongée, le portier est sorti du silence et a adressé un message à Mateta.

«Je souhaite aborder ce qui a été une semaine vraiment difficile pour toutes les personnes concernées, y compris ma famille et moi-même. Tout d’abord, à Jean-Philippe, à qui je continue d’adresser mes meilleurs vœux de rétablissement. Dès que j’ai pu, j’ai contacté Jean-Philippe personnellement pour m’excuser, et j’ai été reconnaissant de recevoir une réponse de sa part le soir même, m’informant qu’il allait bien et me rassurant sur le fait de ne pas m’inquiéter. Je suis dévastée par ce qui s’est passé. J’accepte sans équivoque le carton rouge qui m’a été attribué et j’accepte ma punition. En outre, il a été extrêmement désagréable d’observer des suggestions selon lesquelles j’avais l’intention de blesser un collègue professionnel. Je n’ai jamais pénétré sur un terrain de football avec l’intention de blesser qui que ce soit», a-t-il lâché sur ses réseaux sociaux.