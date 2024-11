Le Bayern Munich veut conclure un coup long de 8 ans et à plus de 100 M€

Le Bayern Munich aime avoir le contrôle. Pourtant, ces dernières années, les dirigeants du club allemand connaissent des difficultés pour prolonger leurs meilleurs éléments. Cela a été le cas de David Alaba, qui a rejoint libre le Real Madrid. Alphonso Davies pourrait bien l’imiter dans les prochains mois, lui qui est en fin de contrat en juin prochain. Dans le même temps, les pensionnaires de l’Allianz Arena préparent l’avenir et leur futur effectif. Ce n’est pas un secret, les Munichois aiment souvent recruter au sein des meilleurs clubs de Bundesliga. D’ailleurs, ils lorgnent pas mal du côté du Bayer Leverkusen. La saison dernière, ils ont longtemps dragué Xabi Alonso. Ils auraient aimé placer le technicien espagnol sur le banc bavarois après la fin du mandat de Thomas Tuchel.

Mais le coach ibérique est finalement resté à Leverkusen. Même chose pour Jonathan Tah. Le défenseur a été courtisé durant de longs mois, mais il n’a pas quitté son club. L’Allemand est toujours dans le viseur du Bayern Munich pour 2025, que ce soit en janvier ou en juin, une fois que son contrat sera terminé. Mais la concurrence est féroce puisque le Real Madrid et le Barça sont cités comme des points de chute potentiels. Toujours à Leverkusen, Florian Wirtz (21 ans) a également tapé dans l’œil de la direction bavaroise. Cela fait des années qu’elle est tombée sous le charme de l’international allemand. Ce mercredi, Bild explique que cela fait 8 ans que le Bayern Munich veut mettre la main sur Wirtz.

Le Bayern Munich croit en ses chances pour Wirtz

Timon Pauls, alors recruteur, l’a découvert à l’âge de 13 ans, quand il évoluait à Cologne. Il a contacté la famille du joueur en 2016 avant une rencontre en 2018 lors d’un tournoi en U15. Ils avaient d’ailleurs discuté dans un parking, cachés derrière une voiture, explique Bild. Le média allemand ajoute que plusieurs rendez-vous ont eu lieu par la suite entre le clan Wirtz et le recruteur et le Bayern Munich, qui avait fait visiter son centre d’entraînement au joueur. Malgré sa signature à Leverkusen par la suite, l’Allemand et son entourage ont toujours entretenu de bonnes relations avec les Munichois. Ces derniers espèrent d’ailleurs que cela comptera pour Wirtz au moment de trancher pour son avenir.

Max Eberl et Christoph Freund, qui ont récemment contacté la famille de l’Allemand, sont plutôt confiants. Après des discussions avec Leverkusen, qui leur a fait savoir qu’ils ont de bonnes chances de le recruter, ils estiment que le footballeur sous contrat jusqu’en 2027 pourrait bien choisir de signer chez eux. Outre les bonnes relations entre les deux parties, Bild explique que la probable prolongation de Jamal Musiala, dont Wirtz est proche, risque de faire pencher la balance. Même si la menace Real Madrid existe toujours, d’autant que Xabi Alonso pourrait y signer, les Bavarois croient en leurs chances. En plus de convaincre Leverkusen et le joueur, ils savent également qu’il faudra faire approuver ce transfert de plus de 100 M€ au conseil de surveillance. D’autant que le Bayer Leverkusen a annoncé un prix de départ d’au moins 150 M€ pour Wirtz. Mais après 8 ans d’attente, le Bayern Munich espère enfin conclure avec Wirtz.