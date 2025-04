Le cas Thomas Müller met le feu au Bayern Munich

Road to Munich. Le 31 mai prochain, l’Allianz Arena accueillera la finale de l’édition 2024-25 de l’UEFA Champions League. En attendant cet événement, le stade du Bayern Munich a été le théâtre hier soir du 1/4 de finale aller de la C1 entre le Rekordmeister et l’Inter. Et ce sont les Lombards qui se sont imposés 2 à 1 grâce à des réalisations signées Lautaro Martinez et Davide Frattesi. Dans le camp adverse, c’est Thomas Müller qui a permis aux siens d’y croire après un but à la 85e minute de jeu. Malgré tout, les Bavarois ont été battus et ils devront livrer un gros match dans une semaine en Italie, à commencer par Vincent Kompany. Nommé à la tête de l’équipe fanion du Bayern Munich l’été dernier après le départ de Thomas Tuchel, le jeune technicien belge a fait face à des critiques très importantes hier soir.

Le cas Müller fait parler

Ses choix n’ont pas du tout été compris de l’autre côté du Rhin. «Kompany a tout gâché !», a titré Bild avant d’ajouter : «La défaite 1-2 contre l’Inter était -elle déjà le dernier match à domicile du Bayern en Ligue des champions cette saison ? Pas de demi-finale contre le Barça ou le BVB ? Pas de finale à domicile ? Pour être clair : l’entraîneur Vincent Kompany (38) a gâché le match à domicile contre l’Inter Milan ! Les supporters du Bayern n’en croyaient pas leurs oreilles lorsque Kompany a justifié le choix de Guerreiro à la place de Müller par deux buts contre Bochum, entre autres. Excusez-moi, à cause de deux buts contre l’équipe classée dix-septième de la Bundesliga, un joueur est autorisé à jouer les quarts de finale de la Ligue des champions contre le leader du championnat italien ?»

Le média allemand, qui rappelle que le Belge a pris des décisions pragmatiques et rationnelles lors des deux matches contre le Bayer Leverkusen en 1/8e de finale, n’a pas compris pourquoi Thomas Müller n’a pas été utilisé avant. «Même s’il y avait des raisons physiques pour ne pas faire entrer Müller dès le début du match, comment se fait-il qu’il ne soit pas entré en jeu au début de la seconde période alors que nous sommes menés 1-0 ? Pour plus de menace offensive et pour mettre le feu au stade ! Le fait que Müller n’ait eu besoin que de 16 minutes pour marquer le seul but du Bayern a fait paraître Kompany stupide. Une élimination en quarts de finale contre l’Inter avec une finale à domicile en vue serait la deuxième compétition dans laquelle Kompany n’aurait pas été à la hauteur, après l’élimination précoce en Coupe d’Allemagne contre Leverkusen.»

Le Bayern Munich ne changera pas d’avis

De son côté, Thomas Müller était déçu après la défaite. « Nous avions égalisé, puis nous avons encaissé un but sur une contre-attaque où nous aurions pu faire mieux. Nous voulions un résultat différent, mais nous n’en sommes qu’à la mi-temps du premier acte d’un défi qui se poursuivra à San Siro.» Par la suite, il s’est agacé face à un journaliste, qui lui a posé une question sur son documentaire. « Est-ce que je fais mon match d’adieu ou on fait un quart de finale aller ? Je veux parler du match (…) Je ne suis pas en tournée d’adieu ici. Je suis juste un athlète.» Un sportif qui est soutenu par Harry Kane. « Je suis vraiment content pour lui. Je pense qu’il a eu un impact considérable dès son arrivée sur le terrain. Pas seulement en marquant des buts, mais aussi en se faufilant dans les zones dangereuses, presque comme un deuxième attaquant. Thomas est une légende du club et le restera toujours. C’est triste de le voir partir. C’est un plaisir de jouer avec lui.»

Mais son sort est visiblement scellé. Hier soir, le PDG Jan-Christian Dreesen a confié à son sujet : «nous avons pris une décision (…) Maintenant, nous regardons vers l’avenir et nous voulons réussir ensemble dans les semaines et les mois à venir. Nous serons toujours liés les uns aux autres.» De son côté, Vincent Kompany, qui a participé à la décision de mettre un terme à l’aventure de Müller l’été prochain, veut rester confiant. «Un KO? Non, pas du tout car c’est la mi-temps (des deux matches). On a eu beaucoup d’occasions qu’on met normalement. Il n’y a aucune raison de paniquer. On va aller à Milan avec la pleine confiance pour gagner. On a hâte de jouer la deuxième manche. Bien sûr qu’on y croit.» L’espoir est là côté allemand…