Ligue des Champions : l’Inter Milan réalise un gros coup face au Bayern Munich !

Les quarts de finale de la Ligue des Champions ont lieu cette semaine. Ce mardi, un choc au sommet était prévu au programme entre le Bayern Munich et l’Inter Milan, sur la pelouse de l’Allianz Arena. A domicile, le Rekordmeister de Vincent Kompany s’articulait dans un 3-4-3 avec Jonas Urbig comme dernier rempart derrière Josip Stanisic, Eric Dier et Kim Min-Jae en défense. Joshua Kimmich était placé en sentinelle auprès de Leon Goretzka avec Konrad Laimer et Raphaël Guerreiro. En attaque, Harry Kane était soutenu par Michael Olise et Leroy Sané. De leur côté, les Lombards de Simone Inzaghi s’organisaient dans un 3-5-2 classique avec Yann Sommer dans les cages derrière Benjamin Pavard, Francesco Acerbi et Alessandro Bastoni. Hakan Çalhanoğlu était placé comme sentinelle avec Nicolo Barella et Henrikh Mkhitaryan à ses côtés tandis que les couloirs étaient occupés par Matteo Darmian et Carlos Augusto. Devant, Lautaro Martínez et Marcus Thuram étaient associés en pointe.

La suite après cette publicité

La première période a réservé une partie intense. Le Bayern Munich a longtemps poussé en première période, s’appuyant notamment sur un Michael Olise particulièrement remuant. L’ailier français a d’abord tenté une frappe croisée à ras de terre qui est passée tout près du poteau gauche de Yann Sommer (7e). Konrad Laimer, lui aussi en jambes, a souvent décalé sur la droite, trouvant Olise à plusieurs reprises. Ce dernier a adressé un bon centre vers le second poteau pour Harry Kane, dont la tête a été captée par Sommer (13e). Toujours dangereux, Olise a encore fait mal dans la défense milanaise, en combinant avec Raphaël Guerreiro, dont le tir a été capté en deux temps par le portier suisse (20e). Peu après, Laimer a délivré un nouveau ballon intelligent pour Olise, dont la tentative croisée a été repoussée par Sommer. (22e) L’action la plus marquante du Bayern est survenue après une remise involontaire de Benjamin Pavard. Olise a alors éliminé deux défenseurs avant de glisser un ballon parfait vers Kane. Seul face au gardien, l’attaquant anglais a manqué le cadre, sa frappe venant mourir sur le poteau (26e). Mais contre le cours du jeu, l’Inter Milan a su se montrer clinique. Sur la gauche de la surface bavaroise, Carlos Augusto a contrôlé un ballon d’Alessandro Bastoni avant d’enchaîner une frappe du gauche qui a terminé dans le petit filet d’Urbig (30e). Peu avant la pause, Augusto a encore débordé côté gauche et a trouvé Marcus Thuram, auteur d’une magnifique talonnade en retrait pour Lautaro Martínez. L’Argentin a conclu l’action d’un superbe extérieur du pied qui s’est logé sous la barre (38e, 0-1). À la mi-temps, l’Inter a viré en tête, profitant de son efficacité, tandis que le Bayern, dominateur, n’a pas concrétisé ses occasions. La seconde période s’annonçait décisive pour les Bavarois.

Une victoire à l’italienne !

Au retour des vestiaires, l’Inter Milan a failli doubler la mise. Bien lancé par Marcus Thuram sur la droite de la surface, Lautaro Martínez est arrivé lancé pour frapper à bout portant, mais Jonas Urbig s’est interposé avec autorité (55e). Le Bayern Munich, toujours entreprenant, a répondu par l’intermédiaire de Konrad Laimer. L’Autrichien a délivré un centre somptueux devant le but milanais, trouvant Josip Stanišić au second poteau. Mais ce dernier, arrivé lancé, a trop croisé sa tête qui a filé au-dessus des cages de Yann Sommer (62e). Les Bavarois ont insisté. Sur la gauche, Stanišić a centré vers le premier poteau. Francesco Acerbi a repoussé dans l’axe, mais Raphaël Guerreiro a surgi à l’entrée de la surface pour tenter une superbe reprise de volée, laquelle a frôlé la transversale (64e). Le Bayern a continué de pousser, toujours emmené par un Michael Olise inspiré. L’ailier a distillé un amour de ballon vers la gauche de la surface pour Konrad Laimer, qui a parfaitement remis en retrait pour Harry Kane. La reprise de l’attaquant anglais a frôlé le poteau droit de Yann Sommer (80e). Un peu plus tard, Serge Gnabry s’est illustré à son tour. Après une belle percussion sur la gauche de la surface, il a réussi à centrer en retrait pour Thomas Müller. La frappe à bout portant du vétéran allemand a été contrée in extremis par Benjamin Pavard puis Alessandro Bastoni, concédant un corner précieux pour l’Inter (81e).

La suite après cette publicité

Les efforts bavarois ont fini par être récompensés. Sur un renversement de jeu vers la gauche, Konrad Laimer a contrôlé avant de centrer parfaitement vers le second poteau. Il a trouvé Thomas Müller, opportuniste, qui a dévié le ballon au fond des filets à bout portant, relançant totalement le suspense (85e, 1-1). Reprenant un ballon dans l’axe à 25 mètres des cages, Harry Kane voit sa frappe puissante filer vers le but, mais Yann Sommer s’interpose en deux temps (87e. Mais l’Inter n’a pas tardé à réagir. À l’issue d’une belle séquence collective, Lautaro Martínez a servi en retrait Nicolò Barella, qui a immédiatement lancé Carlos Augusto sur le flanc gauche. Le Brésilien a débordé et a adressé un centre tendu devant le but pour Davide Frattesi, dont la déviation a terminé au fond des filets, redonnant l’avantage aux Milanais (88e, 1-2). Rendez-vous désormais dans une semaine pour la manche retour sur la pelouse du stade Giuseppe Meazza de Milan. Les Nerazzurri vont tenter de verrouilleur leur ticket pour les demi-finales, tandis que les Bavarois feront tout pour renverser la tendance. Pour rappel, l’équipe qualifiée affrontera le FC Barcelone ou le Borussia Dortmund.