Mario Balotelli piqué par son ex-compagne

Enfant terrible du football italien, Mario Balotelli est en quête d’un nouveau challenge depuis la fin de son contrat à l’Adana Demirspor. Récemment, il a été proposé aux Kerala Blasters en Inde. Mais il a été recalé. Ce mercredi, Super Mario fait parler de lui pour d’autres raisons. En effet, Raffaella Fico, son ex-compagne et mère de sa fille Pia, a évoqué le cas du footballeur et son rôle de père. Ses propos sont relayés par Il Corriere dello Sport. «En tant que père, il devrait faire un peu plus d’efforts. Il faut juste un peu de cohérence…mais il est évident qu’il aime incommensurablement Pia et la chose est réciproque.»

La jeune femme, qui estime qu’il n’est pas assez investi, a ensuite évoqué les liens qu’elle a avec Balotelli à présent. «C’est comme si nous étions frère et sœur, nous avons tout surmonté, nous sommes au-delà. C’était une histoire très importante. C’était le coup de foudre ; vous savez quand vous regardez dans les yeux et sentez des papillons dans le ventre. Sa sœur, que j’avais rencontrée, me l’a présenté. J’étais très jeune donc ma première impression a été son physique et puis il était très sympa et drôle.» Mais leur histoire a pris fin et chacun continue son chemin de son côté.