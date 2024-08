Brest touche au but pour Salis Abdul Samed

À moins de 5 jours de la fin du mercato, le Stade Brestois s’active enfin et fait son marché du côté du RC Lens. Après avoir quasiment bouclé l’arrivée du latéral gauche expérimenté Massadio Haidara, Gregory Lorenzi est sur le point de rafler la mise pour Salis Abdul Samed, courtisé également par le FC Nantes et l’AS Saint-Étienne.

Comme nous vous le révélions il y a pile une semaine, l’actuelle lanterne rouge de Ligue 1 lorgne le milieu international ghanéen de 24 ans qui n’entre plus dans les plans de Will Still et qui s’entraine depuis quelques jours avec la réserve lensoise. Ces dernières heures, le SB29 a accéléré et est proche de boucler l’arrivée de l’ancien Clermontois qui va apporter de la puissance et de l’expérience dans l’entrejeu brestois.