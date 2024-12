L’Atlético de Madrid veut encore plomber le Barça avec un nouveau coup à la Griezmann

Beaucoup l’avaient quitté lors de son premier prêt à Tottenham il y a deux ans, quand d’autres l’ont revu éphémèrement lors de PSG - Atlético début novembre, une rencontre durant laquelle il n’avait pas marqué les esprits, et c’est un euphémisme. Mais cette prestation ratée de Clément Lenglet face aux Parisiens ne dit pourtant pas tout de la dimension qu’il est en train de prendre chez les Colchoneros. Cet été, l’ancien international français a connu son troisième prêt consécutif, après ses deux premières piges en Premier League du côté des Spurs et d’Aston Villa.

Selon la formule cliché, on dit «jamais deux sans trois», et le troisième semble bien être le bon. S’il a souvent été considéré ces dernières saisons comme une option, plus qu’une évidence, Lenglet revient ce soir à Barcelone dans la peau d’un titulaire. Depuis deux mois, le joueur formé à Nancy enchaîne les prestations de très bonne facture, et son incorporation dans le onze de l’Atlético (Le Normand s’est blessé) coïncide d’ailleurs avec la folle série des Colchoneros, qui restent sur 11 victoires consécutives. Il n’en fallait pas plus pour convaincre Diego Simeone et sa direction de le conserver.

Un transfert à 0 euro ?

Comme le révèle AS, l’Atlético a déjà fait part de ses intentions à Barcelone, à savoir conserver le joueur gratuitement au mois de juin. Heureux à Madrid, le gaucher de 29 ans souhaite s’y installer sur la durée, et il devrait ainsi rejeter toutes les offres qui viennent à lui cet été, alors qu’il reste sous contrat jusqu’en 2027 avec le Barça. Une situation qui devrait contraindre le club catalan à le libérer gratuitement, ou pour un montant symbolique.

Ces dernières saisons, l’Atlético avait déjà enchaîné plusieurs gros coups en allant piocher à Barcelone. C’est sensiblement de la même façon que les Colchoneros avaient pu récupérer Antoine Griezmann pour une bouchée de pain après son bide à Barcelone, mais aussi David Villa, Luis Suarez, d’ailleurs champion d’Espagne avec l’Atlético en 2021, ou encore Memphis Depay. Le Barça sait la menace qui le guette pour un joueur acheté 35 millions d’euros en 2018.