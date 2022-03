L'OM en pince pour une sensation de Salzbourg

Quatre ans après l'arrivée d'un certain Duje Caleta-Car, l'Olympique de Marseille fera-t-il à nouveau son marché du côté de Salzbourg ? La question mérite d'être posée puisque, d'après le Daily Mail, les Phocéens figureraient parmi les clubs intéressés par le profil de Junior Chukwubuike Adamu (20 ans).

Ce jeune attaquant est la révélation de la saison en Autriche. D'abord, sous le maillot de Salzbourg. Auteur de 7 réalisations et 3 passes décisives toutes compétitions confondues, ce jeune homme d'origine nigériane s'est notamment fait remarquer en scorant face au Bayern Munich en 8e de finale aller de Ligue des Champions (1-1).

Révélation autrichienne de l'année

Sous la tunique de la sélection d'Autriche ensuite, avec qui le droitier, rapide et virevoltant, a connu sa première sélection face à Israël en novembre dernier (4-2). Une récompense logique vu ses états de service les mois précédents avec les Espoirs (10 capes, 9 réalisations).

On comprend donc mieux pourquoi l'OM est sur les rangs pour se l'offrir, tout comme l'AS Monaco, Southampton, Leicester et plusieurs clubs de Bundesliga. Il faudra toutefois sortir un chèque compris entre 15 et 20 M€ pour convaincre son club de le lâcher cet été, à un an de la fin de son contrat, en juin 2023. À bon entendeur.