L'AS Monaco se place pour la dernière trouvaille de Salzbourg

On a déjà pu s'en apercevoir, Salzbourg est un formidable accélérateur de particules. Les exemples récents ne manquent pas - avec Erling Haaland (Borussia Dortmund), Dominik Szoboszlai (RB Leipzig), Patson Daka (Leicester), Takumi Minamino (Liverpool) ou encore Duje Caleta-Car (Olympique de Marseille) - et Karim Adeyemi, annoncé dans le viseur des plus grands clubs européens, devrait encore le confirmer.

Un autre jeune talent de l'écurie autrichienne commence à faire sérieusement parler de lui sur le marché des transferts. Il s'agit de Chikwubuike Adamu (19 ans). L'attaquant autrichien, né au Nigeria, effectue sa première saison en Tipico Bundesliga, après des passages par la réserve, le FC Liefering, et un prêt à Saint-Gall lors des six derniers mois de la saison passée.

Estimé à plus de 15 M€ !

Et s'il n'est pas titulaire à part entière (6 titularisations et 10 entrées en jeu toutes compétitions confondues), l'international Espoirs (9 buts en 9 capes), qui vient d'être appelé avec les A pour la première fois de sa jeune carrière, a déjà montré tout son talent (4 réalisations et 1 passe décisive). Le Daily Mail assure dans son édition du jour que le jeune homme, sous contrat jusqu'en juin 2023, n'est pas passé inaperçu chez les recruteurs de Southampton et de l'AS Monaco.

Le club de la Principauté a en Paul Mitchell, son directeur sportif, un atout de poids sur ce dossier. L'Anglais a en effet longtemps travaillé à Leipzig et connaît tous les rouages du système Red Bull, qui gère également le club autrichien. S'il est persuadé de sa marge de progression, il y a fort à parier que le dirigeant monégasque misera, tôt ou tard, sur Chikwubuike Adamu, déjà estimé à plus de 15 M€ par son club.