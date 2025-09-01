Nottingham Forest s’offre un défenseur brésilien

Ce lundi, Nottingham Forest a annoncé une nouvelle arrivée pour le dernier jour du mercato. En effet, le défenseur central brésilien Cuiabano s’est engagé pour les quatre prochaines saisons avec les Trees :

«Nottingham Forest est heureux de confirmer la signature du défenseur brésilien Cuiabano. L’arrière gauche, qui a participé aux quatre matches de Botafogo lors de la Coupe du monde des clubs cet été, a signé un contrat de quatre ans avec Forest. Le talentueux joueur de 22 ans a été un membre important de l’équipe de Fogo ces dernières saisons, jouant 60 fois toutes compétitions confondues depuis son transfert de Grêmio en 2024.»