Ajax : les ennuis continuent pour Jordan Henderson

En quittant Liverpool l’été dernier, Jordan Henderson (33 ans) était à mille lieues de s’imaginer qu’il allait vivre une telle saison. Jusqu’alors, le milieu anglais avait mené tranquillement sa barque en Premier League, où il a défendu les couleurs de Sunderland (il a été prêté à Coventry, ndlr) avant de rejoindre le club de la Mersey en 2011. Là-bas, le joueur né en 90 a grandi en tant que footballeur et homme. Il s’est surtout forgé une solide réputation à son poste tout en garnissant son palmarès de 8 titres, dont un en Ligue des champions et un en championnat d’Angleterre.

Valeur sûre en Premier League et joueur très important aux yeux de Jürgen Klopp, l’international anglais (81 sélections, 3 buts) a pourtant décidé de quitter le confort dans lequel il était pour tenter l’aventure en Saudi Pro League. Il a donc dit oui à Steven Gerrard et Al-Ettifaq, qui ont mis 14 M€ sur la table lors du mercato d’été 2023. De son côté, le natif de Sunderland a signé un contrat de 3 ans avec un salaire XXL de 40 M€ par an. Ce qui l’a bien évidemment convaincu de rejoindre la SPL. Mais ce n’était pas son unique motivation à l’écouter.

Une année infernale

« Au cours des deux ans et demi à venir, je donnerai tout ce que j’ai pour remettre le club sur les rails et pour qu’il connaisse le plus grand succès possible», avait-il confié à son arrivée. Sauf qu’il n’a pas vraiment joint l’acte à la parole. Dans le Golfe, l’Anglais n’a pas vraiment brillé et a surtout traîné son spleen. Après 17 apparitions toutes compétitions confondues, il a souhaité quitter l’Arabie saoudite six mois seulement après son arrivée. Al-Ettifaq, déçu de son comportement, a accepté de lui ouvrir la porte.

Le 18 janvier, il a donc été libéré de son contrat, lui qui n’avait pas touché le moindre euro de son salaire pour des raisons fiscales. Dans la foulée, Henderson a signé un bail jusqu’en 2026 avec l’Ajax. De retour en Europe, l’Anglais voulait retrouver le plaisir tout en se préparant pour l’Euro 2024. Mais le n°6 du club néerlandais a essuyé pas mal de critiques à ses débuts, lui dont le maillot s’est arraché à son arrivée. Au final, il a participé à 10 rencontres toutes compétitions confondues sous les couleurs de l’Ajax. Dans le détail, il a disputé 7 matches d’Eredivisie et 3 de Ligue Europa Conférence.

Un départ de l’Ajax ?

Le tout, pour un temps de jeu global de 864 minutes. Hormis les deux dernières rencontres, il a joué tous les matches en intégralité. Ce vendredi, The Athletic explique que les dirigeants hollandais sont globalement satisfaits de lui et qu’ils aimeraient continuer à avancer avec lui. Sauf qu’ils n’auront peut-être pas d’autres choix que de le vendre. En effet, le média britannique, réputé pour son sérieux, précise que l’éventuelle absence de l’Ajax en Ligue des champions et de la Ligue Europa lors de l’exercice 2024-25 pourrait avoir un impact sur l’Anglais, ainsi que son coéquipier Steven Bergwijn.

Les pertes financières liées à l’absence de C1 et de C3 pourraient être désastreuses et pousseraient l’Ajax à se séparer de ces deux éléments aux salaires importants. Initialement, les dirigeants néerlandais auraient aimé vendre plutôt d’autres joueurs de l’équipe durant le prochain mercato. Mais pour équilibrer leurs comptes, les Ajacides, qui sont cinquièmes d’Eredivisie et qui comptent plusieurs longueurs de retard sur les clubs devant au classement, devront certainement sacrifier Steven Bergwijn et Jordan Henderson, qui ne l’avait pas vu venir. L’Anglais enchaîne décidément les mésaventures ces derniers mois.