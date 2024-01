Cristiano Ronaldo annonce le pays où il ne retournera plus jamais jouer

Cristiano Ronaldo (38 ans) s’est offert un bain médiatique très remarqué après son sacre aux Globe Soccer Awards. Et après avoir tiré à vue sur la Ligue 1, la star portugaise d’Al-Nassr a évoqué son avenir. Lié à la formation saoudienne jusqu’en 2025, CR7 a-t-il prévu de faire son grand retour au Sporting Portugal pour « boucler la boucle » ? Sa réponse a été très claire.

« Il est inutile de susciter des attentes, car j’ai déjà dit que j’aimerais rester à Al-Nassr cette année et l’année prochaine. L’année prochaine à Al-Nassr. Je me sens bien en Arabie saoudite, on me traite bien et le championnat a un énorme potentiel. Le championnat a un énorme potentiel. Et il va continuer à se développer. Beaucoup de gens pensent que c’est similaire à la Chine, mais c’est complètement différent. L’Arabie saoudite a remporté l’organisation de la Coupe du Monde 2034, ce qui signifie que le championnat va continuer à se développer au cours des dix prochaines années. Dix ans. Je pense que dans deux ou trois ans, l’Arabie saoudite sera au sommet des ligues mondiales, à mon avis. Du monde, à mon avis. Jouer dans le championnat portugais n’a aucun sens. Je vais avoir 39 ans dans quelques jours, je vais jouer cette saison et une autre année à Al-Nassr, c’est ce que je veux le plus. C’est ce que je veux le plus, et quand j’aurai 40 « balais », comme dit mon ami Simi (José Semedo), nous verrons ce qui se passera. Si je jouais jusqu’à 40 ans, ce serait un grand objectif à ce niveau. Et puis, si je suis bon, à 41, 42… On ne sait jamais. Mais la possibilité de jouer au Portugal est hors de question », a-t-il confié à Record.