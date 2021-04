LdC : Arsène Wenger donne son ressenti après la chute du PSG

La suite après cette publicité

Si solide mentalement cette saison, notamment en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a craqué hier soir face à Manchester City. Malgré une première période de haut niveau, l’équipe de Mauricio Pochettino s’est effondrée et a concédé deux buts face à des Citizens pourtant pas forcément flamboyants.

Selon Arsène Wenger, l’ancien entraîneur d’Arsenal et aujourd’hui consultant pour beIN Sports, le PSG a perdu confiance en lui après le but égalisateur de Kevin De Bruyne. «Ce qui était intéressant ce soir, c’est de voir qu’à 1-1, le PSG s’est effondré sur un plan mental. C’est lié au fait que cette équipe a perdu cette saison huit matchs en Ligue 1. Cela a des conséquences dans ce genre de situations. A 1-1, l’équipe se souvient qu’elle a perdu beaucoup de matchs cette année, ce n’est pas comme si elle se sentait imbattable. Sa confiance a diminué considérablement. Alors quand Manchester City a égalisé, l’impact psychologique était trop important pour Paris.»

Wenger gives the reason why @PSG_English "mentally collapsed" against @ManCity.#beINUCL pic.twitter.com/NNZBGucDgM