Le Paris Saint-Germain dévoile son nouveau maillot third Jordan

Après avoir lancé deux maillots qui rendaient hommage à des tuniques iconiques du passé, le Paris Saint-Germain vient tout juste de dévoiler un maillot third original puisqu'il est inspiré par un coloris "Bordeaux" de l'Air Jordan VII porté par Michael Jordan lors du All Star Game de 1992. Ce troisième maillot est une nouvelle fois d’un maillot estampillé Jordan Brand. Il s'agit de la quatrième collaboration entre la célèbre marque américaine et le PSG.

Les coéquipiers de Kylian Mbappé porteront donc une tenue principalement bordeaux, qui peut aussi rappeler le maillot extérieur de la saison 2006/2007, avec des manches blanches sur les épaules et noires sur les bords.

Le col V du maillot est aussi noir tandis que les logos Jordan et du sponsor Accor Live Limitless sont dorés comme celui du sponsor Ooredoo au dos du maillot tandis que les numéros et le nom des joueurs seront blancs.

Le fanion du club parisien est principalement noir avec des contours dorés. Un short et des chaussettes bordeaux avec des touches dorés complètent cette nouvelle tenue third des hommes de Thomas Tuchel. Toute une collection lifestyle accompagne également ce troisième maillot des parisiens qui devrait faire beaucoup parler notamment. A noter que toute cette collection sera disponible dès le 10 octobre dans les magasins spécialisés.

