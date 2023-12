Everton - Manchester City: les compositions officielles

Everton reçoit à domicile Manchester City pour la dix-neuvième journée de Premier League. Les Toffees ont perdu leur dernier match, samedi 23 décembre face à Tottenham, alors qu’ils étaient sur une série de quatre victoires. Les hommes de Sean Dyche devront recoller avec la victoire puisqu’ils ne sont plus très loin de la zone de relégation (17ème, 16 pts). Les Citizens sont dans une mauvaise passe: ils n’ont remporté qu’un seul de leurs six derniers matchs (quatre nuls et une défaite). Un sursaut d’orgueil est peut-être attendu ce soir pour Manchester City.

À domicile, Everton s’organise en 4-2-3-1 avec Pickford aux cages. Trakowski, Mykolenko, Branthwaite et Patterson occupent la défense. Devant eux, on retrouve Onana et Gomes. McNeil, Garner et Harrison vont épauler Beto en attaque. Les Skyblues s’articulent en 4-2-3-1 avec Ederson qui officie comme dernier rempart. En défense, on retrouve Akandji, Walker, Aké et Stones. Rodri et Matheus Nunes occupent le milieu de terrain. Grealish, Foden et Silva vont animer l’attaque de City aux côtés d’Alvarez.

Les compositions :

Everton: Pickford - Trakowski, Mykolenko, Branthwaite, Patterson - Onana, Gomes - McNeil, Garner, Harrison - Beto

Manchester City: Ederson - Akandji, Walker, Aké, Stones - Rodri, Matheus Nunes - Grealish, Foden, Silva - Alvarez