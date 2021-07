JO : Gignac espère être présent pour 2024... avec Mbappé et Griezmann

L'Équipe de France a été éliminée des Jeux Olympiques de Tokyo après sa défaite cuisante face au Japon au Yokohama Stadium ce mercredi après-midi (0-4). En conférence de presse d'après-match, le capitaine des Bleuets n'a pas écarté l'idée de revêtir le maillot pour les prochains JO de Paris en 2024. Mais malgré ses 4 buts durant la compétition, faisant de lui le meilleur buteur provisoirement au classement du tournoi, l'attaquant des Tigres de Monterrey sait qu'il y aurait sûrement de grands noms lors de la prochaine édition.

«Je vais jouer jusqu'à 40 ans, mais je vois Antoine (Griezmann), qui est beaucoup derrière l'équipe de France sur Twitter, qui se positionne. Kylian (Mbappé) a dit qu'il voulait les faire et on verra bien qui sera le troisième... Voilà, c'était une belle aventure, mais quand la marche est trop haute, elle est trop haute. Avant le match contre le Japon, on y a cru, je pensais qu'on pouvait le faire mais quand tu vois leur équipe se mettre en place, c'est compliqué. Quand tu prends onze buts en trois matches, c'est trop dur», a-t-il déclaré, déçu après le revers face au pays hôte.