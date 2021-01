West Bromwich veut Andy Carroll

Andy Carroll va-t-il devenir le sauveur de West Brom en Premier League ? Actuellement 19èmes au classement avec 6 points de retard sur Brighton, premier non-relégable, les Baggies auront besoin de renfort cet hiver s'ils ne veulent pas retrouver le Championship la saison prochaine. Avec 11 buts inscrits, West Bromwich Albion est la 3ème pire attaque du championnat anglais. Et ils ont récemment perdu leur attaquant Karlan Grant, victime d'une fracture du pied. Pour remédier à cela, Sam Allardyce souhaiterait rapatrier un de ses anciens joueurs.

D'après les informations du Sun, le coach anglais voudrait faire d'Andy Carroll son nouveau buteur. Après avoir inscrit son premier but ce week-end en Premier League depuis avril 2018, l'ancien attaquant star de Newcastle retrouverait donc son entraîneur de l'époque. L'ancien international anglais a pourtant signé une prolongation de contrat d'un an cet été avec les Magpies. West Brom pisterait également l'attaquant norvégien de Bournemouth, Joshua King. Un profil complètement différent de l'ancien buteur de Liverpool. Andy Carroll apporterait sans doute plus de diversité dans le jeu du promu.