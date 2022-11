CdM 2022, Brésil : Casemiro donne des nouvelles de Neymar

Présent en conférence de presse ce samedi, Casemiro s'est exprimé sur le cas de son coéquipier avec la sélection brésilienne, Neymar. Malgré la possible absence de l'atout offensif numéro 1 des Auriverde, le milieu de terrain de la Seleção a tenu à rappeler que Tite disposait de nombreuses options pour remplacer l'attaquant parisien dans ce Mondial 2022. «C'est un joueur exceptionnel, l'un des meilleurs du monde, malheureusement il ne sera pas là pour le prochain match. Cependant, même comme vous l'avez dit, nous avons des joueurs de qualité. Si vous le comparez à Neymar, bien sûr, il sera difficile de trouver un joueur de son niveau. Mais nous avons suffisamment de joueurs de qualité pour le remplacer. Ensuite, bien sûr, cela dépend de Tite» a tout d'abord confié le Brésilien avant de poursuivre sur sa lancée.

«Les deux (Danilo et Neymar) travaillent bien. Ils ne sont même pas venus au centre de formation, ils sont restés à l'hôtel, ils s'entraînent matin, après-midi et soir. Ils font le plus gros effort du monde. Nous devons apprécier cela. Mais il s'agit d'une situation clinique, nous devons voir comment la reprise va se faire jour après jour. Ils travaillent pour revenir le plus vite possible. Mais comme je l'ai dit, il faut faire attention, c'est une blessure, même pour ne pas nuire à la santé de l'athlète. Je suis sûr que notre staff technique, ainsi que le personnel, feront de leur mieux pour les récupérer le plus rapidement possible et à 100%. Nous savons qu'ils sont très importants pour nous quand ils sont à 100%.»