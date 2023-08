Le PSG fait sauter la banque !

Ces dernières semaines, le PSG navigue à vue. Après avoir vu Lionel Messi sortir par la petite porte vers l’Inter Miami, le club de la capitale est en conflit ouvert avec Kylian Mbappé et souhaiterait se débarrasser de Marco Verratti et Neymar dans les prochaines semaines. Une volonté de tourner la page de la part de la direction parisienne qui a confié les clés du camion à Luis Enrique. L’ancien sélectionneur de l’Espagne devra sûrement aligner une équipe remaniée face à Lorient samedi.

Pour ce match d’ouverture, les supporters parisiens auront au moins l’occasion de voir plusieurs recrues à l’œuvre pour leur premier match officiel. Ainsi, Manuel Ugarte, Marco Asensio et même Goncalo Ramos, dernière recrue en date côté Paris, fouleront le Parc des Princes pour la première fois sous les couleurs franciliennes demain soir.

Victoire du PSG 1-0 (cote à 8,60)

Auteur d’une préparation estivale peu rassurante, le PSG va lancer sa saison de Ligue 1 avec peu de garanties. Même si le projet parisien devrait quand même leur permettre d’être, comme chaque année, le favori pour remporter le titre cette saison, la rencontre de ce samedi face aux Merlus pourrait être piégeuse. Néanmoins, à domicile, rien n’indique que Paris devrait passer à côté. Et puis, même s’ils sont en difficulté, les ouailles de Luis Enrique pourront toujours l’emporter sur un exploit individuel ou sur un coup de pied arrêté. Sans garanties, le champion de France en titre ne devrait pas briller offensivement. Dès lors, le 1-0 semble être un bon compromis.

Match nul entre le PSG et Lorient (cote à 5,70)

Dans l’éventualité où cet exploit individuel ou ce but sur coup de pied arrêté n’arrivent pas, le PSG pourrait être dans de beaux draps face aux Merlus. Sûrs de leurs forces malgré la perte d’Enzo le Fée, les hommes de Régis Le Bris ont de quoi poser bon nombre de problèmes à des parisiens qui n’ont remporté que deux de leurs cinq matches amicaux. Surtout, Lorient a de quoi enchaîner avec un deuxième succès de rang à la Porte de Saint-Cloud après leur brillante victoire la saison passée (3-1). Auteur d’une préparation intéressante, le club breton peut profiter de l’apparente faiblesse parisienne pour parfaitement lancer sa saison.

Asensio buteur (cote à 2,35)

Ayant comme avantage de connaître Luis Enrique pour avoir été sous ses ordres lors de son passage à la tête de la Roja, Marco Asensio part dans la peau d’un titulaire à Paris. Pour ce début de saison au moins, jusqu’à l’arrivée imminente d’Ousmane Dembélé. Habitué aux joutes à enjeux lors de son long passage couronné de succès au Real Madrid, l’international espagnol saura sûrement se transcender ce samedi. De plus, il reste sur un but pour son entrée en jeu lors de la dernière rencontre amicale face à Jeonbuk (3-0). Un rôle de supersub qu’il avait à Madrid et qui lui sied sûrement mieux. Reste à savoir s’il se contentera d’être cantonné à ce rôle. Réaliser un premier match brillant face à Lorient, ponctué d’un but, sera une belle manière de postuler à une place durable de titulaire.

