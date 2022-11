Paris sportifs : le très bon plan pour miser sur PSG-Auxerre

Après sa victoire face à Lorient le week-end dernier, le PSG aura l'occasion de conforter sa première place de Ligue 1 ce dimanche face à Auxerre. Sur la pelouse du Parc des Princes, le coach Christophe Galtier devrait pouvoir compter sur un effectif quasiment au complet même si évidemment qui dit dernier match avant le début de la Coupe du monde dit possibilité de faire tourner et donc de faire souffler certains cadres qui auront forcément la tête au Qatar et à la Coupe du Monde. Le technicien français pourra par contre compter sur le retour de blessure de Presnel Kimpembe qui a bien été convoqué pour la Coupe du monde. Mais la difficulté de cette rencontre sera de réussir à garder les joueurs concernés jusqu'au bout, surtout que le PSG n'a pas une avance considérable en championnat.

Le PSG s'impose 4-0, 5-0 ou 6-0 cote à 3,45

C'est un match particulier qui attend le PSG face à Auxerre qui réalise un début de saison très mitigé. Et alors qu'on s'attend tous à ce que ce match soit plus serré qu'il n'y parait en raison de l'approche de la Coupe du monde pour les stars parisiennes, et la volonté de se ménager, cela pourrait être différent. La meilleure attaque de Ligue 1 sera opposée à l'une des pires défenses du championnat. Ensuite, Christophe Galtier ne semble pas spécialement vouloir faire tourner devant. En conférence de presse, il a expliqué plusieurs fois vouloir que ses stars jouent le jeu jusqu'au bout et qu'il était même préférable de jouer pour mieux se préparer. Pas sur du tout donc qu'il fasse tourner devant ou du moins un joueur maximum. Qui dit dernier match pour la MNM (29 buts marqués depuis le début de la saison en L1), dit aussi volonté de briller pour partir sur une bonne note et arriver en confiance au Mondial. Un Neymar performant aura à cœur de confirmer son excellent début de saison sur ce match. Même son de cloche pour un Mbappé par exemple qui voudra se lâcher avant de s'envoler à Doha. Pour les remplaçants de luxe (Ekitike, Sarabia...), ce sera aussi l'occasion de se montrer en profitant peut-être de l'absence d'un homme du trio. De quoi se motiver encore plus et donner l'envie de briller face à une équipe qui ne rassure pas spécialement derrière. On peut donc s'attendre à un match pas si équilibré qu'il n'y parait et on miserait bien sur une victoire large de 4-0, 5-0 ou 6-0 à la cote de 3,45. De quoi récupérer un joli gain quelque soit la mise.

