Zinedine Zidane dévoile son favori pour le Ballon d'Or

A six semaines de la cérémonie du Ballon d'Or France Football 2021, de plus en plus de visages du football mondial dévoilent leur favori pour la célèbre récompense individuelle. Dans un entretien accordé à Téléfoot, c'était au tour de Zinedine Zidane de se prononcer sur son choix, évidemment porté sur l'attaquant du Real Madrid Karim Benzema, qu'il a côtoyé à la Maison entre 2016 et 2021, lorsqu'il y était adjoint puis entraîneur.

« Benzema mérite de gagner ce Ballon d'Or. C'est un joueur incroyable, j'ai eu le grand honneur de l'entraîner. Il sait tout faire sur le terrain. Il est au-dessus, et j'espère qu'il pourra être récompensé de ce Ballon d'Or. En ce moment il est sur un nuage. Moi, je lui donnerais le Ballon d'Or », a-t-il affirmé au micro de TF1.