Le maire de Caen prévient la direction

41 ans que Caen n’avait plus connu une saison ailleurs qu’en Ligue 1 ou en Ligue 2. Mais hier, la relégation en National qui leur tendait les bras depuis des semaines s’est concrétisée suite à cette nouvelle déroute face à Martigues (0-3). Forcément, les supporters du SMC ont exprimé leur grogne en envahissant le terrain à la fin de la rencontre, quand certaines figures du club, à l’image de Patrice Garande, ont manifesté leur dépit.

Ce matin, le maire de Caen, Aristide Olivier, s’est lui aussi montré très affecté par la situation du club aujourd’hui dirigé par Kylian Mbappé. S’il n’a pas souhaité désigner de coupable, il a réclamé des réponses dès cet été, avec l’espoir de voir le club remonter immédiatement en Ligue 2 : «évidemment qu’à l’intersaison, il faudra poser les choses rapidement, maintenant qu’on sait qu’on jouera à l’échelon inférieur. Quand on est dernier et qu’on fait une saison comme cela, ce n’est pas par hasard. Il y a forcément des raisons et il faudra se poser les bonnes questions pour rebondir, a-t-il indiqué à Ouest-France. Au bout d’un quart d’heure (à 0-2 pour Martigues), je me suis penché vers le président (Ziad Hammoud) et je lui ai dit qu’il faudra viser la montée directe. C’est tout ce que je souhaite.» Tout le monde est averti.