Le Bayern Munich en passe de frapper un grand coup avec João Cancelo !

La suite après cette publicité

La nouvelle a rapidement eu l’effet d’une bombe et la surprise est de taille… Selon les dernières informations de Sky Germany, confirmées par The Athletic, João Cancelo devrait s’engager avec le Bayern Munich sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Selon le Daily Mail, cette dernière pourrait s’élever à 70 millions d’euros. Référence à son poste, le latéral droit portugais va ainsi venir renforcer l’arrière-garde bavaroise. Une bien mauvaise nouvelle pour le PSG avant le huitième de finale aller de Ligue des Champions.

Sur le banc des remplaçants depuis trois rencontres, toutes compétitions confondues, l’international de la Seleção (41 sélections, 7 buts) n’en reste pas moins l’un des principaux cadres de l’effectif mancunien. Un statut essentiel qui ne devrait cependant pas empêcher le départ de l’ancien joueur de la Juventus et de Benfica. Auteur de deux buts et cinq passes décisives en 26 matches toutes compétitions confondues, Cancelo va ainsi apporter toute son expérience à l’effectif entraîné par Julian Nagelsmann.

À lire

PSG : le message de Christophe Galtier pour le mercato hivernal

Un départ surprise pour João Cancelo !

Admiratif des qualités du joueur, le board bavarois est donc sur le point de frapper un grand coup, qui plus est à l’heure où Benjamin Pavard n’est pas dans une très grande forme et que Noussair Mazraoui doit observer plusieurs semaines d’absence. Polyvalent, le natif de Barreiro va, de son côté, pouvoir apporter tout son savoir-faire à différentes positions. En plus de son apport indéniable au poste de latéral droit, le Portugais présente également d’excellentes garanties au milieu de terrain, sans parler de sa capacité à évoluer dans le couloir gauche…

La suite après cette publicité

Sous contrat jusqu’en juin 2027 avec Manchester City, João Cancelo devrait même passer sa visite médicale ce lundi après-midi et s’engager dans les prochaines heures avec l’écurie munichoise. Plus qu’un superbe renfort pour le Bayern Munich, l’arrivée possible du Portugais en Bavière représente un terrible coup dur pour le Paris Saint-Germain. Sur le point de croiser le fer avec l’ogre allemand, le club de la capitale française voit son futur adversaire se renforcer avec l’une des références à ce poste. Une transaction qui pourrait aussi marquer les troupes parisiennes sur le plan psychologique, à l’heure où le board parisien galère sur le mercato hivernal.