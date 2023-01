PSG : le message de Christophe Galtier pour le mercato hivernal

Christophe Galtier attend encore du renfort cet hiver. Alors que le Paris Saint-Germain a perdu Pablo Sarabia cet hiver, l’entraîneur du club de la capitale a réitéré son envie de voir débarquer au moins un élément dans son effectif d’ici la fin du mercato d’hiver, soit mardi soir. Le mercato ? Je ne sais pas, je travaille sur le groupe que j’ai actuellement, a d’abord lâché Galtier au micro de Prime Video, après le nul face à Reims (1-1), avant de poursuivre.

« Je sais que le club travaille pour essayer de recruter un voire deux joueurs, mais actuellement, on verra bien dans 48h. Évidemment qu’il faut renforcer. On a eu un départ, il faudrait rajouter un joueur sur le plan offensif, différent que ce que nous avons actuellement. On a aussi des contraintes concernant le fair-play financier, ce n’est pas facile. » Une chose est sûre, ce ne devrait pas être Rayan Cherki (OL), alors que Milan Skriniar (Inter Milan) pourrait être recruté dès le mois de janvier pour renforcer la défense.

