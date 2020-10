Beni Makouana signe à Montpellier

Montpellier vient de mettre la main sur le jeune attaquant congolais Béni Makouana. Le joueur de 18 ans évoluait en D1 congolaise avec les Diables Noirs Brazzaville avant de s'engager avec le club héraultais.

Rejoignant ainsi la Paillade, Béni Makouana évoluera dans un premier temps avec la réserve et portera le numéro 28. «Je remercie les dirigeants de Montpellier et mes agents qui ont toujours été à mes côtés. J'ai posé mes valises ici avec des objectifs à atteindre et j'espère y parvenir et que tout se passera bien» a-t-il expliqué sur le site du club.