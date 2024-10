Le PSG fait sensation face à Arsenal

Après une entame poussive pour son entrée en jeu en Ligue des Champions face à Gérone, le PSG n’a pas entamé de la meilleure des manières sa campagne européenne. Mais dans ce championnat à 36 équipes, seule la victoire compte et cette deuxième journée devrait rapidement indiqué si ce nouveau PSG est taillé pour la C1 où si le club de la Capitale ne va jouer qu’un outsider parmi tant d’autres pour la quête de la coupe aux grandes oreilles. Quoi qu’il en soit, la bande à Luis Enrique s’offre un premier rendez-vous européen d’envergure en se déplaçant en Angleterre du côté de Londres pour affronter une équipe d’Arsenal qui n’a pu faire que 0-0 pour son premier match de C1 face à l’Atalanta Bergame et qui se doit de s’imposer.

Un premier tournant dans la saison pour ce PSG sans Kylian Mbappé qui ne devra pas se manquer face à l’un des favoris de la compétition. Car l’équipe coachée par Mikel Arteta n’est pas la première venue. Tout proche de remporter le titre de champion d’Angleterre l’an passé après un mano à mano de haute volée avec Manchester City, les Gunners sont sur le podium de la Premier League derrière Liverpool et… Manchester City. Bien qu’handicapé par la blessure de son maître à jouer Martin Odegaard, Arsenal, qui va jouer dans son antre de l’Emirates Stadium, dispose de sacrées ressources, de Leandro Trossard, à Declan Rice en passant par Bukayo Saka, Kai Havertz, Gabriel Jesus, William Saliba ou encore son époustouflant gardien espagnol David Raya. Qu’on se le dise, c’est presque Arsenal qui fait office de favori dans cette deuxième journée de Ligue des Champions.

Un PSG expérimental face à Arsenal

Si le PSG a pour l’instant réussi à esquiver les pièges rencontrés, Paris n’est pas au mieux. Malgré l’explosion d’un Bradley Barcola étincelant, le PSG manque de leaders depuis le départ de Kylian Mbappé. Ousmane Dembelé devait occuper ce rôle, mais ce dernier est sur courant alternatif et vient d’être mis à l’écart par Luis Enrique pour raison disciplinaire à quelques heures de la rencontre. Pas la meilleure façon de préparer la rencontre. C’est donc une équipe parisienne décimée, mais avec un esprit commando qui va débarquer à Londres avec la ferme intention de créer la surprise. Et c’est souvent quand on ne l’attend pas que cette équipe parisienne est la plus surprenante. Ce PSG expérimental y parviendra-t-il ?

