Cagliari-Juventus Turin : les compositions officielles !

Sacrée championne d'Italie - pour la neuvième fois de suite - depuis dimanche et son succès face à la Sampdoria (2-0), la Juventus Turin se déplace en Sardaigne pour y défier Cagliari ce mercredi soir (coup d'envoi 21h45) à l'occasion de la 37e journée de Serie A. Un match pour du beurre également pour les hommes de Walter Zenga puisqu'à deux journées de la fin ces derniers sont d'ores et déjà assurés d'éviter la relégation (grâce à leur matelas de 10 points sur le 18e, Lecce) et ne sont pas concernés par la course à l'Europe. A une dizaine de jours de son match retour de Ligues des Champions face à Lyon (une rencontre à suivre en direct commenté sur notre site), la Vieille Dame voudra avant tout se rassurer dans le jeu et éviter d'autres blessés.

Outre Douglas Costa, touché aux adducteurs et forfait pour la C1, Danilo est absent ce soir après son choc reçu à la tête face à la Sampdoria dimanche, tout comme Paulo Dybala qui souffre d'une «élongation du muscle fémoral de la cuisse gauche». Adrien Rabiot est, lui, suspendu. Du fait de ses nombreuses absences, Maurizio Sarri doit donc composer. Alex Sandro est en défense aux côtés de Leonardo Bonucci, Daniele Rugani et Juan Cuadrado, et devant l'inaltérable Gianluigi Buffon. Miralem Pjanic est en sentinelle derrière Rodrigo Bentancur et le jeune Simone Muratore. Devant, Gonzalo Higuaín prend logiquement la place de Paulo Dybala, alors que Federico Bernardeschi et Cristiano Ronaldo lui seront associés. De l'autre côté, Alessio Cragno occupe les buts des locaux, en étant protégé par une triplette Ragnar Klavan, Luca Ceppitelli et Sebastian Walukiewicz. Au milieu, on retrouve Paolo Faragò, Marko Rog, Artur Ionita, Federico Mattiello et João Pedro. L'attaque sera quant à elle composée de Giovanni Simeone et Luca Gagliano (20 ans).

Suivez la rencontre en direct commenté

Les compositions des équipes :

Cagliari : Cragno - Waluk., Ceppitelli, Klavan - Farago, Ionita, Rog, Mattiello - Joao Pedro - Simeone, Gagliano.

Juventus Turin : Buffon - Sandro, Bonucci, Rugani, Cuadrado - Bentancur, Pjanic, Muratore - Ronaldo, Higuaín, Bernardeschi.