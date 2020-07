Serie A : la Juventus sacrée championne d'Italie pour la neuvième fois d'affilée !

Un match décisif pour la Juventus. Bien installée en tête de Serie A depuis plusieurs semaines, la Juventus avait l'occasion d'être sacrée championne ce dimanche en cas de succès contre la Sampdoria, trois jours après avoir chuté contre l'Udinese (1-2). Et sur leur pelouse, les Bianconeri n'ont pas raté leur deuxième balle de match. Car au Juventus Stadium, les Turinois ont remporté les trois points grâce à un succès 2-0.

Dans cette rencontre face au quinzième du championnat, les Bianconeri, qui ont perdu Danilo (tête) et Paulo Dybala (cuisse) sur blessure (et aussi de Ligt en seconde période), ont eu du mal à trouver la faille. Il a fallu attendre le temps additionnel du premier acte et une belle combinaison entre Miralem Pjanic et Cristiano Ronaldo pour l'ouverture du score (45e+7, 1-0). En deuxième période, Federico Bernardeschi a mis les siens à l'abri (67e, 2-0), assurant ainsi la victoire synonyme de titre sur la scène nationale.

La Juve imbattable depuis 2012

Avec ce nouveau succès final dans le championnat d'Italie, la formation turinoise assoit encore un peu plus sa domination. Le club créé en 1897 en est désormais à 36 sacres, mais les hommes de Maurizio Sarri viennent surtout de soulever le Scudetto pour la neuvième fois d'affilée, le premier pour le nouvel entraîneur de la Juve, arrivé l'été dernier, après les belles saisons sous les ordres de Massimiliano Allegri et Antonio Conte. Et un homme a amplement participé au sacre de la Juventus cette saison : Cristiano Ronaldo !

Pour sa deuxième saison de l'autre côté des Alpes, l'attaquant portugais, qui a raté un penalty ce dimanche, en est déjà à 31 buts en 32 apparitions (il avait trouvé le chemin des filets à 21 reprises en 31 matches en 2018-20219) et va tenter de remporter le Capocannoniere face à Ciro Immobile (Lazio, 34 réalisations). La Vieille Dame, elle, va désormais commencer à penser à son huitième de finale retour de Ligue des Champions contre l'OL, le 7 août. Tout en finissant le championnat d'une belle manière (il reste deux journées).

