PSG - Montpellier : les compositions sont là

La 2e journée de Ligue 1 se poursuit ce samedi avec un duel intéressant entre le Paris Saint-Germain et Montpellier. A domicile, les Franciliens s'articulent en 3-4-1-2 avec Gianluigi Donnarumma dans les cages derrière Sergio Ramos, Marquinhos et Presnel Kimpembe. Achraf Hakimi et Nuno Mendes occupent les rôles de pistons tandis que Marco Verratti et Vitinha se retrouvent dans l'entrejeu. Enfin, Lionel Messi évolue en soutien de Neymar et Kylian Mbappé.

De son côté, Montpellier opte pour un 4-2-3-1 avec Jonas Omlin comme dernier rempart derrière Enzo Tchato, Falaye Sacko, Nicolas Cozza et Théo Sainte-Luce. Le double pivot est assuré par Joris Chotard et Jordan Ferri. Seul en pointe, Elye Wahi est soutenu par Wahbi Khazri, Téji Savanier et Faitout Maouassa.

Les compositions

Paris Saint-Germain : Donnarumma - Ramos, Marquinhos, Kimpembe - Hakimi, Verratti, Vitinha, Mendes - Messi -Neymar, Mbappé

Montpellier : Omlin - Tchato, Sacko, Cozza, Sainte-Luce - Chotard, Ferri - Khazri, Savanier, Maouassa - Wahi

