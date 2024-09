Robert Lewandowski totalement conquis par Lamine Yamal

Si le FC Barcelone réalise un sans-faute en ce début de saison de Liga, c’est en grande partie grâce à Robert Lewandowski et Lamine Yamal. À eux, ils comptabilisent dix buts et sept passes décisives en sept rencontres. S’il n’est pas si surprenant que cela de voir l’ancien avant-centre du Bayern continuer de performer à 36 ans, c’est une réelle surprise de voir un joueur âgé de 17 ans avoir une aussi grande importance dans une telle équipe comme celle du Barça. Le Polonais, lui-même, en est le premier fan. Dans une interview publiée ce jeudi par Bleacher Report Football, Lewandowski affirme que Lamine Yamal est le « meilleur ailier du monde » en ce moment et lui prodigue quelques conseils pour l’avenir.

« Bien sûr, qu’il a le potentiel pour devenir le meilleur joueur du monde à l’avenir. Il a 17 ans et une très longue carrière devant lui. Dans le monde du football, l’important n’est pas toujours de savoir comment on commence, mais comment on finit ou comment on sera dans 10 ou 15 ans. (…) Quand je regarde la nouvelle génération, je pense qu’elle a un défi très difficile à relever avec les médias sociaux. Un jour, vous êtes un héros et le lendemain, vous êtes au plus bas. Je souhaite qu’il ait une longue carrière et qu’il ne tienne pas compte de ce que les gens disent. Qu’il garde les pieds sur terre et qu’il se souvienne que ce qui fait partie de sa vie, c’est le football », précise-t-il.