Belgique : Antwerp remporte le titre dans un scénario incroyable

Ce dimanche soir, le titre du Championnat belge se jouait avec les deux derniers matches. L’Union Saint-Gilloise, en tête, devait gagner face à Bruges pour s’offrir le trophée alors que Genk affrontait Antwerp. Les deux équipes pouvaient également s’offrir le titre en cas de bon résultat et d’un faux pas de l’USG. Et dans le temps additionnel des deux rencontres, il y a eu… trois champions différents.

L’Union Saint-Gilloise pensait tenir son titre avec son succès qui se dessinait face à Bruges. Mais à la 90e minute, Bruges égalisait et le titre filait en direction de Genk qui gagnait de son côté face à Antwerp. Mais le scénario fou allait se poursuivre. Contre toute attente, l’Union Saint-Gilloise encaissait un second but (1-2, 90e+4 puis 1-3, 90e+7) et disait adieu au titre. Et comme si cela ne suffisait pas, sur la dernière action du match entre Genk et Antwerp, l’ancien de Tottenham Toby Alderweireld arrachait l’égalisation pour Antwerp. Un but synonyme de titre puisqu’Antwerp prenait un point d’avance sur l’USG. Scénario incroyable qui sourit donc à Antwerep qui remporte le 5e titre de son histoire.

