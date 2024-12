Genoa : ça ne se passe déjà pas très bien entre Mario Balotelli et Patrick Vieira !

Embarqué dans la lutte pour le maintien, le Genoa a réalisé les gros coups médiatiques en trois semaines. Le 28 octobre dernier, il Grifone s’offrait un certain Mario Balotelli (34 ans), puis le 20 novembre, Patrick Vieira succédait à Alberto Gilardino sur le banc de touche du stade Luigi Ferraris. L’arrivée de l’entraîneur français avait alors suscité pas mal d’interrogations. Pas forcément sur sa capacité à sauver le Genoa, mais à cause de la présence de Balotelli dans l’effectif.

Vieira l’utilise peu

En effet, les deux hommes n’ont pas vraiment entretenu une bonne relation ces dernières années. Et la dernière fois que Vieira a coaché l’Italien à Nice, ce dernier avait choisi de quitter le Gym à cause de ses brouilles répétées avec le Français. Un problème qui n’avait pas échappé au Genoa. «Balotelli est une personne intelligente et je suis sûr que le nouvel entraîneur est aussi une personne intelligente. Ils vont s’embrasser devant moi. Je suis sûr qu’ils vont très bien cohabiter», avait indiqué le président Zangrillo au moment de la signature de Vieira.

Scruté de toutes parts, Mario Balotelli avait lui aussi joué la carte de l’apaisement. «Nous avions des différences sur certaines idées footballistiques, mais sur le plan personnel, nous nous sommes toujours bien entendus. Nous avons joué ensemble à l’Inter et à City : il était calme, mais il était un peu casse-pieds». Mais depuis, les craintes que suscitaient ces retrouvailles semblent se confirmer. Les médias italiens n’ont pas relayé le moindre éclat de voix entre les deux hommes, mais Balotelli n’est clairement pas une priorité pour son coach.

Balotelli a une clause pour partir plus tôt

Depuis que Vieira a pris les commandes du Genoa, le champion du monde 98 a pu diriger quatre rencontres (3 nuls, 1 défaite). Le vice-champion d’Europe 2012 a été utilisé à trois reprises, mais jamais comme titulaire. Il ne compte d’ailleurs que 27 minutes de jeu, soit même pas 10 minutes par match. Et le 15 décembre dernier, Patrick Vieira ne l’a même pas fait sortir du banc à l’occasion de la réception de l’AC Milan (0-0). Le Français préfère le jeune Andrea Pinamonti (25 ans) et voici ce qu’il a dit quand les médias lui ont demandé pourquoi Balotelli n’avait pas joué ce match de prestige.

« Pourquoi Balotelli n’est-il pas entré en jeu ? La stabilité et l’équilibre de l’équipe sont très importants. Je pensais que nous n’avions pas besoin d’un autre attaquant. » Balotelli a dû apprécier. Depuis, les médias transalpins expliquent que la condition physique du joueur, qui est resté de longs mois sans club, laisse encore à désirer. Et la Repubblica ajoute que les rumeurs d’un départ anticipé du buteur deux mois à peine après son arrivée (Balotelli est sous contrat jusqu’en juin 2025, ndlr) s’intensifient, d’autant que la star dispose d’une clause dans son bail qui lui permet de partir prématurément. Affaire à suivre.