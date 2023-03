L’Europe sous le choc après le limogeage de Nagelsmann, le record mondial de Ronaldo embrase la planète foot

Tremblement de terre au Bayern Munich

Séisme en Bavière ! D’après le quotidien allemand Bild, le Bayern Munich a décidé de virer Julian Nagelsmann, arrivé en avril 2021 contre un chèque record de 25 millions d’euros pour le débaucher du RB Leipzig. Un énorme coup de tonnerre outre-Rhin puisque le club bavarois est encore en lice dans toutes les compétitions. Néanmoins, la situation en championnat, où Dortmund est désormais leader, semble lui avoir été fatale. Sur son site, Kicker relaye aussi cette grosse information et explique que le Bayer Munich a déjà trouvé son successeur ! Il s’agit de Thomas Tuchel, libre depuis son limogeage de Chelsea. Une très mauvaise nouvelle pour le PSG qui aurait selon les dernières rumeurs, envisagé le retour du tacticien allemand. Dans son encart, le quotidien L’Equipe reprend aussi cette information. Et ce n’est pas le seul puisqu’un peu partout en Europe, la nouvelle est relayée. En Italie, on retrouve la news sur la couverture de La Gazzetta dello Sport. En Espagne, c’est le Mundo Deportivo qui en parle et pour cause, Thomas Tuchel était ciblé pour remplacer Carlo Ancelotti. Désormais, le candidat qui se détache serait Mauricio Pochettino. Le quotidien espagnol explique que le tacticien argentin était déjà dans les petits papiers de Florentino Pérez par le passé. Le président du Real Madrid l’apprécie grandement. Ce départ pourrait provoquer un véritable jeu de chaises musicales chez les entraîneurs !

CR197 !

Pour la première de Roberto Martinez sur le banc de la sélection lusitanienne, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo se sont baladés face au Liechtenstein, score final 4-0. CR7 s’est offert un doublé dont un superbe coup-franc. Une sacrée manière pour l’attaquant d’Al Nassr de célébrer son incroyable record puisqu’à 38 ans, il est devenu avec 197 matchs le joueur le plus capé de l’histoire des sélections ! Cristiano Ronaldo devance ainsi le Koweïtien Bader Al-Mutawa qui partageait ce prestigieux record jusqu’ici. A Bola nous offre cette superbe Une du Portugais en titrant « je suis en vie », en réponse évidemment aux doutes émis sur le quintuple ballon d’Or. Le quotidien O Jogo s’enflamme et lâche un petit « oui Monsieur » sur sa Une. Cet accomplissement fait réagir la planète foot puisqu’en Angleterre, le Daily Mirror met en avant ce record. En Italie, c’est La Gazzetta dello Sport qui met à l’honneur CR197 dans ses pages intérieures. En Espagne, le journal Marca souligne aussi ce record mondial. Un record de plus à rajouter pour son immense palmarès !

Harry Kane dans la légende

Soirée historique aussi pour le football anglais ! La sélection des Three Lions a remporté hier un succès de prestige face à l’Italie (2-1). Il s’agit de la première victoire anglaise face à la Squadra Azzurra en match officiel depuis… le 16 novembre 1977, c’était en qualification de la Coupe du Monde 1978. Une soirée doublement historique car Harry Kane est devenu le meilleur buteur de la sélection anglaise grâce à son 54ème, devançant ainsi la légende Wayne Rooney. En ce vendredi matin, la presse anglaise célèbre son nouveau roi. Pour le Daily Mail, c’est tout simplement «la fierté de l’Angleterre». C’est sur penalty que l’attaquant de Tottenham a battu son record, une belle manière de se rattraper après l’essai loupé en quart de finale de Coupe du Monde contre la France. Pour The Sun, c’était un «moment magique». Le Daily Mirror adoube le «Roi Kane» alors que le Daily Star met évidemment en avant le buteur des Three Lions. « Harry atteint la première place », peut-on lire. Harry Kane est définitivement entré dans la légende du football anglais !