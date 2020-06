Vidéo : le nouveau geste polémique de Diego Maradona

La suite après cette publicité

Cette vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux. On y voit Diego Armando Maradona, en train de danser avec une femme dans une maison, le tout filmé par quelques amis. Quand soudain, en plein milieu des pas de danse, l'ancienne gloire argentine baisse son pantalon et montre ses fesses à la caméra. En y regardant de plus prêt, on ne se demande pas si Maradona n'est pas quelque peu ivre ou du moins dans un état second. Ce qui pourrait expliquer son geste. Quoi qu'il en soit, cela fait polémique et inquiète encore un peu plus le monde du foot sur l'état de santé du vainqueur de la Coupe du monde 1986.