OL : la grande première réussie d'Islam Slimani

Il n'avait pas envie de laisser passer l'occasion de briller. Titularisé pour la première fois depuis son arrivée à l'Olympique Lyonnais cet hiver, Islam Slimani (32 ans) a montré son plus beau visage face à l'AC Ajaccio (5-1, 32e de finale de Coupe de France). L'Algérien, entré en jeu à 5 reprises jusqu'ici en Ligue 1, s'est démené comme un beau diable et s'est montré particulièrement décisif contre l'écurie corse.

Buteur sur un centre de Mattia De Sciglio et passeur décisif pour Memphis Depay et Rayan Cherki, le Fennec a logiquement été élu homme du match par Le Progrès et Le Dauphiné Libéré, qui lui ont attribué un 8/10 et ont souligné son envie et son entente avec ses partenaires d'attaque. «Je me sens bien physiquement, je commence à connaître les joueurs, les déplacements, c’est bien pour moi et pour l’équipe», expliquait-il au micro d'Eurosport à la pause. Houssem Aouar, interrogé à l'issue de la partie, confirme.

Garcia et le vestiaire conquis

« Islam nous apporte beaucoup de confiance, parce qu’il en a énormément en lui », a confié l'international tricolore (1 cape). Rudi Garcia, lui aussi, a apprécié. «Son entente avec Memphis a été bonne. Ce sont deux joueurs qui aiment décrocher et il ne fallait surtout pas qu’ils viennent en même temps. Ils ont été très complémentaires devant», a jugé le technicien lyonnais.

Une bonne nouvelle pour lui, qui sait qu'il pourra s'appuyer sur ce nouveau système à deux attaquants en cas de besoin d'ici la fin de la saison. « On sait qu’Islam est un garçon qui bonifie le joueur qui évolue à côté de lui. En changeant de système, ça m’a permis d’essayer autre chose », a-t-il conclu. Assurément, Islam Slimani a marqué des points.