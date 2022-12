West Ham annonce la signature d'un jeune espoir brésilien

West Ham United ne s'est pas tourné les pouces malgré la trêve de la Coupe du Monde qui se stoppera ce dimanche, après la finale entre l'Argentine et la France. Les Hammers viennent en effet d'annoncer un accord avec São Paulo pour s'attacher les services de la jeune pépite Luiz Gustavo Oliveira da Silva alias "Luizão". Il s'agit d'un défenseur central âgé de 20 ans, mesurant 1,87m.

« West Ham United est heureux de confirmer qu'un accord a été trouvé pour signer le prometteur défenseur brésilien Luizão. Le jeune homme de 20 ans rejoindra les Hammers en provenance de São Paulo le 1er janvier 2023, sous réserve de son autorisation internationale, pour un contrat jusqu'à l'été 2026. Défenseur central, Luizão a fait ses débuts chez les seniors en mai et a depuis fait 20 apparitions en équipe première. Il a aidé São Paulo à atteindre la finale de la Copa Sudamericana et les demi-finales de la Copa Do Brasil. Le joueur d'1,87m va d'abord rejoindre l'équipe de développement de Mark Robson et poursuivre son évolution à l'Académie de football. Tout le monde à West Ham United souhaite la bienvenue à Luizão au Club et lui souhaite beaucoup de succès dans sa carrière en Claret and Blue », peut-on lire dans le communiqué du club anglais.