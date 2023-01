Supercoupe d’Espagne : le Real Madrid élimine Valence aux tirs au but et file en finale

La suite après cette publicité

C’est un rendez-vous devenu habituel pour les fans de foot espagnol. Direction l’Arabie Saoudite pour ce - plus vraiment nouveau - format de Supercoupe d’Espagne, sous forme de final four avec deux demies et une finale. Cette année encore, avec la possibilité de voir un Clasico en finale puisque les deux ogres du foot ibérique ne s’affrontent pas en demies. Le premier choc de ce mini-tournoi nous offrait ainsi une belle opposition entre le Real Madrid, qualifié en tant que champion de Liga, et Valence, finaliste malheureux de la dernière Copa del Rey. Pour ce match et après la défaite en Liga face à Villarreal de samedi, Carlo Ancelotti était notamment privé de David Alaba et Aurélien Tchouaméni. C’est Camavinga qui accompagnait Valverde et Kroos au milieu, avec un trio Vinicius-Benzema-Rodrygo devant. En face, Gennaro Gattuso misait notamment sur Edinson Cavani, Samuel Lino et Justin Kluivert devant pour déstabiliser la défense merengue.

Comme c’était à prévoir, les deux équipes ne voulaient pas s’exposer d’entrée. On avait donc le traditionnel round d’observation, seulement brisé par cette frappe du droit de Rodrygo dans la surface, finalement passée assez loin du cadre (10e). Karim Benzema, particulièrement acclamé par les supporters présents à Riyad ce soir, s’offrait une sublime action individuelle dans les derniers mètres mais ne pouvait conclure correctement (14e). Les Merengues commençaient à prendre l’ascendant dans le jeu, avec une nouvelle tentative de Fede Valverde (16e). La rencontre s’enflammait et Valence commençait aussi à avoir ses situations intéressantes, avec une belle intervention de Courtois pour éviter le but de la tête de Cavani (19e). Mais le rythme retombait par la suite, et il n’y avait plus grand chose à se mettre sous la dent malgré la volonté de Rodrygo et de Vinicius d’aller faire mal à la défense des Ches.

Pas un superbe match…

Si la rencontre était plutôt équilibrée à quelques minutes de la fin de la pause, Eray Cömert allait offrir un pénalty au Real Madrid en taclant Karim Benema dans la surface. Le Français se chargeait de transformer et de battre Mamardashvili, en prenant le portier rival à contrepied (1-0, 39e). Son dixième but de la saison toutes compétitions confondues. De son côté, Eduardo Camavinga flirtait avec le deuxième jaune, alors que Courtois sortait encore un superbe arrêt devant Cavani, même si l’action allait être annulée à cause d’un hors jeu plus tôt (45e). Avantage madrilène à la pause donc, mais on ne pouvait pas pour autant parler de domination folle des troupes de Carlo Ancelotti, bousculées de temps à autres et pas spécialement sereines derrière. Des errements défensifs qui allaient d’ailleurs coûter cher dès le retour des vestiaires ! C’est Samuel Lino qui égalisait (1-1, 46e). Le joueur prêté par l’Atlético, parmi les quelques satisfactions côté Valence cette saison, était à la retombée d’un centre pourtant lointain de Lato, seul au deuxième poteau, profitant d’une arrière-garde madrilène bien trop statique et mal placée.

Mais les Madrilènes réagissaient plutôt bien, et pratiquement coup sur coup, Benzema et Nacho mettaient la panique dans la défense des Ches. L’entrée de Luka Modric à la place de Camavinga devait également apporter un peu plus de fluidité dans le jeu, et c’était le cas, mais elle fragilisait également un peu plus l’équipe quand Valence avait la balle. Le chrono défilait, et on entrait dans une configuration dans laquelle Valence se repliait et tentait de jouer les contres, face à un Real Madrid qui avait la possession, mais assez peu d’idées pour faire mal. La rencontre était d’ailleurs souvent interrompue par divers pépins physiques et crampes d’un côté comme de l’autre. C’est donc tout naturellement qu’on s’est dirigé vers les prolongations, même si Mamardashvili sortait une parade splendide sur Vinicius Junior en toute fin de temps additionnel.

Le portier des Ches récidivait en début de prolongation, sur le Brésilien une fois encore, et empêchait les Madrilènes de marquer ce deuxième but tant attendu (93e). Mais les Merengues n’étaient pas totalement à l’abri puisqu’Hugo Duro s’offrait lui aussi une belle occasion (94e). C’est le Real Madrid qui continuait de dominer, notamment parce que les ouailles de Gattuso étaient un peu en-dessous sur le plan physique. Mamardashvili continuait de faire des miracles lorsqu’il était sollicité, et cette fois, c’est sur une tentative de Kroos qu’il brillait (105e). C’est clairement grâce à lui que Valence était encore en vie. En face, Courtois était lui aussi en jambes et sortait une superbe intervention sur une frappe de Fran Pérez (110e). Tout s’est donc joué aux tirs au but, et à ce jeu là, c’est le Real Madrid qui a gagné. Les quatre tireurs madrilènes ont marqué, alors que Cömert et Gaya ont manqué leur tentative. Karim Benzema et sa bande sont en finale, et on aura peut-être un Clasico dimanche soir !

