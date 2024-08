Le PSG prépare 10 départs !

Le tube de l’été est de retour au Paris Saint-Germain. A chaque intersaison ou presque, les pensionnaires du Parc des Princes dressent une liste de joueurs indésirables. Certains sont même envoyés dans le fameux loft. L’an passé, Kylian Mbappé, en guerre avec sa direction, y figurait d’ailleurs. Pour cette cuvée 2024, les champions de France ont encore ciblé plusieurs éléments qui n’entrent pas dans les projets de Luis Enrique. Ils sont une bonne dizaine selon Le Parisien. Parmi eux, on retrouve Danilo Pereira.

Comme expliqué hier sur notre site, le Portugais est invité à s’en aller. Le PSG comme le coach asturien sont sur la même longueur d’onde le concernant. Le FC Porto ainsi que des clubs turcs sont sur le coup. Mais la préférence du joueur va à un retour dans son pays. Comme lui, Milan Skriniar n’a pas donné satisfaction au staff l’an dernier. Arrivé libre de l’Inter, le défenseur central a été blessé et n’a pas toujours évolué à son meilleur niveau. Les Franciliens sont disposés à s’en séparer. Sauf que le Slovaque ne l’entend pas de cette oreille et veut rester dans la capitale.

Le PSG veut dégraisser

Concernant Nordi Mukiele, il n’a pas été poussé vers la sortie selon Le Parisien. Mais le joueur scrute le marché et les offres qui pourraient arriver. Outre Cher Ndour, qui va rejoindre Besiktas sous la forme d’un prêt, Paris espère trouver une porte de sortie pour Manuel Ugarte. Ce dernier intéresse Manchester United, qui freine, car le PSG serait trop gourmand financièrement. L’intérêt des Franciliens pour Jadon Sancho pourrait faire les affaires de l’Uruguayen et accélérer sa sortie vers MU.

Comme lui, Carlos Soler a des touches. Outre l’Espagne, l’Angleterre lui fait les yeux doux, notamment West Ham d’après nos informations. Juan Bernat, qui sort d’une année compliquée à Benfica, ainsi que les jeunes Ayman Kari, Colin Dagba, Ismaël Gharbi, Ilyes Housni et Louis Mouquet sont aussi sur la liste des départs. Luis Campos a donc du pain sur la planche durant les trois prochaines semaines. Nul doute qu’il utilisera son énorme réseau pour essayer de placer ici et là les joueurs indésirables. Si on met de côté Cher Ndour, dont le départ est acté, et Nordi Mukiele, dont le sort n’est pas scellé, ils sont dix sur le départ.