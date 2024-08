Le PSG a trouvé une porte de sortie pour Cher Ndour !

Le PSG commence à accélérer dans son mercato estival. Discret durant le mois de juillet, le club de la capitale a décidé de mettre les bouchées double ces derniers jours en officialisant plusieurs recrues. Même si le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid n’a pas été vraiment compensé, les dirigeants parisiens ont mis la main sur Joao Neves et Willian Pacho ces dernières heures. Deux recrues intéressantes, mais qui ne vont pas rassasier les supporters franciliens, désireux d’avoir toujours plus de joueurs de qualité du côté du Parc des Princes.

Pour autant, les dirigeants parisiens ont d’autres problèmes à gérer. Le cas des indésirables en est un. Dans une situation financière confortable, le champion de France en titre a néanmoins besoin de se délester de plusieurs joueurs qui ne rentrent pas dans les plans de Luis Enrique. C’est notamment le cas de Cher Ndour. Arrivé l’été dernier en provenance du Benfica, le milieu de 19 ans n’a joué que quatre petites rencontres avec Paris et a même été prêté l’hiver dernier à Braga. Sous contrat jusqu’en 2028 avec le club de la capitale, le natif de Brescia ne va pas faire de vieux os sur les bords de Seine. Ce vendredi, le PSG a d’ailleurs reçu une bonne nouvelle dans ce dossier.

Besiktas dégaine une offre pour Cher Ndour

En effet, selon nos informations, qui vont dans la lignée de celles émises par la presse turque ce vendredi, le club francilien a reçu une offre de prêt de Besiktas pour l’international italien des moins de 20 ans (6 sélections). Une proposition alléchante tant pour le club que pour le joueur. Dans un premier temps, les pensionnaires du Parc des Princes sont intéressés par l’offre émanant d’Istanbul. La volonté parisienne est de donner un maximum de temps de jeu à son joueur. Prometteur, il devra avoir bien plus de minutes en Turquie pour exploiter son potentiel au maximum.

Les discussions pour sceller l’affaire vont bon train et sont en cours. Le club turc n’a pas renforcé son milieu de terrain cet été et a juste recruté pour son attaque. Ainsi, les grands noms Ciro Immobile et Rafa Silva ont posé leurs valises sur les bords du Bosphore, alors que le club stambouliote veut retrouver les sommets en Süper Lig. Cher Ndour serait alors une recrue intéressante pour l’équipe turque. Dans cette histoire, le PSG, Cher Ndour et Besiktas pourraient donc y trouver leur compte… affaire à suivre.