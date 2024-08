PSG : ça se bouscule pour Danilo !

Arrivé au Paris Saint-Germain à l’aube de la saison 2020/2021, sous la forme d’un prêt avec option d’achat qui sera levée par la suite portant le total de l’opération à 20 millions d’euros, Danilo s’est rapidement fait une place à Paris. Pas sur le terrain uniquement, mais aussi dans le cœur des supporters franciliens, puisque le joueur de 32 ans fait clairement partie des joueurs les plus appréciés par le public du Parc des Princes. Très apprécié par ses coachs également, il fait déjà partie des meubles à Paris, étant même capitaine lorsque Marquinhos n’est pas là.

Parmi les joueurs les plus anciens de l’effectif, il a affiché une polyvalence et une fiabilité exceptionnelles, étant bon quel que soit le poste où il a été aligné. Ce qui lui a permis de, sans être un titulaire indiscutable, jouer très régulièrement, avec 59 rencontres disputées sur les deux dernières saisons de Ligue 1 par exemple. Compte tenu des problèmes qu’a le PSG en défense actuellement avec plusieurs blessures comme celles de Kimpembe et Lucas Hernandez, tout indiquait qu’il aurait eu beaucoup de temps de jeu en ce début de saison qui pointe le bout de son nez. Mais selon nos informations, Luis Enrique ne compte pas sur lui.

Un retour au bercail ?

D’ailleurs, le joueur de 32 ans est convoité. L’été dernier, en toute fin de mercato, il avait déjà été question d’un intérêt prononcé de Fenerbahçe pour ses services, mais cela n’avait pas abouti. Selon nos informations, le FC Porto, son ancien club, et plusieurs clubs turcs souhaitent l’enrôler d’ici à la fin du mois d’août. La préférence du milieu de terrain défensif va pour le moment au club portugais.

Toujours d’après nos informations, le club est plutôt ouvert à un départ du joueur lors de ce marché estival. La position du coach espagnol, elle, est assez claire, puisque son voisin ibérique n’est pas dans ses plans pour cette nouvelle saison comme expliqué ci-dessus. De plus, l’arrivée de Willian Pacho a renforcé le secteur défensif, tout comme João Neves est venu apporter du nombre dans l’entrejeu. L’international lusitanien qui fêtera ses 33 ans en septembre pourrait donc être tenté de mettre fin à son cycle au Paris Saint-Germain et terminer sa carrière à la maison…