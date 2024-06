José Mourinho lève le doute sur son futur club !

Depuis la fin de son aventure avec l’AS Rome en janvier dernier, José Mourinho n’a toujours pas trouvé de nouveau club. Le Special One, qui bénéficie toujours d’une belle cote sur le marché, était donc courtisé alors qu’une valse des entraîneurs majeure va s’opérer cet été. Et alors que les choses devraient s’accélérer lors des prochaines semaines, le technicien portugais a été très vite annoncé proche de rejoindre Fenerbahce depuis quelques jours.

Présent à Wembley à l’occasion de la finale de la Ligue des Champions, le coach de 61 ans a indiqué son envie de rejoindre la Turquie : «nous ne sommes pas encore officiellement d’accord avec Fenerbahçe, mais oui, je veux aller à Fenerbahçe. Ce sera difficile de se qualifier pour la Ligue des Champions, il y a 3 tours de qualification. 8 footballeurs seront à l’Euro 2024. Ce sera difficile, mais je me battrai pour la Ligue des Champions.» Egalement interrogé sur le contact le plus prestigieux de son contact, l’ancien coach du Real Madrid et de Chelsea a affirmé qu’il s’agissait du président de Fenerbahce, en fin communicant. Les fans stambouliotes doivent déjà avoir hâte.