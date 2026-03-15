Le Qatar sort du silence après l’annulation du Finalissima 2026

Le Qatar, par son comité local d’organisation (LOC), a officiellement confirmé l’annulation de l’événement dans un communiqué publié ce dimanche. Dans ce texte, les organisateurs expliquent que « le comité d’organisation local, en collaboration avec l’UEFA et la CONMEBOL, a pris la décision d’annuler le Qatar Football Festival 2026. Par conséquent, le programme d’événements prévu dans le pays, y compris le match de la Finalissima Qatar 2026 entre l’Argentine et l’Espagne au Lusail Stadium, n’aura finalement pas lieu à Doha comme initialement prévu ». Les autorités sportives précisent que cette décision intervient dans un contexte logistique et sécuritaire particulièrement complexe, marqué par les perturbations de l’espace aérien et les restrictions de déplacement qui compliquent l’arrivée des supporters, des joueurs et des officiels.

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Dans ce même communiqué, les organisateurs soulignent que « les perturbations de l’espace aérien et les restrictions de voyage continuent d’affecter la capacité de nombreux supporters, joueurs et responsables à se déplacer », expliquant que les différentes parties ont estimé qu’une relocalisation immédiate de la rencontre n’était pas la solution la plus appropriée. Le comité d’organisation indique également que tous les supporters ayant acheté des billets pour le Qatar Football Festival seront intégralement remboursés, les montants devant être reversés automatiquement dans un délai de trente jours via le moyen de paiement utilisé lors de l’achat. Malgré cette annulation, le Qatar assure rester ouvert à l’accueil de futures compétitions organisées par l’UEFA et la CONMEBOL, espérant pouvoir collaborer à nouveau avec les instances du football international dans les années à venir.