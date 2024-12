PSG - OL : les compositions probables

Le Paris Saint-Germain ne doit pas se louper. Alors que l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco sont à quatre points derrière, les Parisiens devront renouer avec le succès ce dimanche soir, au Parc des Princes (20h45), après deux nuls consécutifs concédés. Mais pour cela, il faudra se défaire d’une formidable équipe lyonnaise ces dernières semaines, désireuse de confirmer sa bonne forme contre le leader du Championnat de France et de revenir proche du podium.

Pour l’occasion, Luis Enrique devrait mettre en place une composition d’équipe assez classique en laissant Gianluigi Donnarumma dans les buts. Achraf Hakimi et Nuno Mendes occuperont les flancs, alors que la charnière centrale sera composée du capitaine Marquinhos et de Willian Pacho. Devant eux, on retrouvera un milieu à trois composé de Joao Neves, Vitinha et de Warren Zaire-Emery. Désiré Doué et Fabian Ruiz débuteront ainsi sur le banc de touche.

L’OL ne change presque rien

En attaque, en l’absence de Randal Kolo Muani, écarté, Gonçalo Ramos occupera la pointe de l’attaque et sera accompagné de l’ancien Lyonnais Bradley Barcola et d’Ousmane Dembélé. Côté OL, Pierre Sage a décidé d’opter pour un seul changement dans son 4-3-3 par rapport au match contre Francfort (3-2) en alignant Jordan Veretout dans l’entre-jeu, aux côtés de Corentin Tolisso et Nemanja Matic. La défense classique sera composée de Moussa Niakhaté et Clinton Mata dans l’axe, avec Tagliafico et Maitland-Niles sur les ailes.

Repositionné sur l’aile droite, Rayan Cherki prend la place d’Ernest Nuamah et sera accompagné de Malick Fofana sur le côté gauche, ainsi que d’Alexandre Lacazette dans l’axe, préféré à Georges Mikautadze. L’OL aura la chance de composer avec un groupe au complet, bien que Wilfried Zaha et Gift Orban soient écartés sur décision de Pierre Sage. Un sacré choc avec beaucoup de qualité sur le terrain pour un match décisif dans la course à l’Europe.

