La Juventus recale Marcus Rashford, Rúben Amorim est déjà en danger

La Juve met un stop à Rashford

A la Juve, on cherche toujours des renforts sur le mercato à venir. La priorité absolue du club reste le secteur offensif. Comme le rapporte The Sun, la Juventus a refusé une offre de Manchester United pour Marcus Rashford. Thiago Motta préfère miser sur Joshua Zirkzee selon le tabloïd. Il l’a coaché à Bologne et en plus le Néerlandais connaît des difficultés depuis son arrivée en Angleterre. Un prêt est la solution la plus plausible, Manchester ne voulant pas céder aussi vite un élément à peine arrivé au club.

Ruben Amorim en pleine tempête

Ca chauffe beaucoup pour Ruben Amorim qui se trouve en pleine zone de danger d’après le Daily Express. Le Portugais a bien conscience qu’il est déjà sous pression vu ses résultats décevants. Amorim est le premier entraîneur en 92 ans – depuis Walter Crickmer en 1932 – à perdre cinq de ses 10 premiers matchs à la tête des Diables rouges. Le Daily Mail fait remarquer que Dan Ashworth, ex-directeur sportif, a été limogé après seulement 159 jours d’exercice. Ineos a aussi supprimé 250 postes au sein du club. A travers ces exemples, on comprend la mentalité de la direction, pas de temps à perdre et un licenciement d’Amorim n’est pas à exclure en cas de nouvelle défaite. Pour se sauver, le coach veut responsabiliser Harry Maguire, en lui confiant le brassard de capitaine en l’absence de Bruno Fernandes, suspendu.

Le Real Madrid rafle tout

Hier était un jour béni pour le Real Madrid. Le club a ramassé un total de huit récompenses en tout genre à l’occasion de la cérémonie des Global Soccer Award, organisée en Arabie saoudite. Parmi les distinctions, on retrouve celle de meilleur joueur du monde, remportée par Vinicius Jr. Une belle revanche par rapport à son échec du Ballon d’Or. Mérité aux yeux de Cristiano Ronaldo. Carlo Ancelotti a été élu entraîneur de l’année et cerise sur le gâteau, le Real élu meilleur club du monde. Florentino Perez, le boss merengue, s’est même vu attribué le titre de meilleur président de tous les temps. Une soirée parfaite pour Madrid.