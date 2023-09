FIFA : Gianni Infantino réagit à l’affaire Rubiales

L’affaire Luis Rubiales secoue l’actualité en Espagne ainsi qu’en dehors de ses frontières. En effet, le dirigeant espagnol est la cible des critiques pour avoir embrassé de force la joueuse espagnole, Jennifer Hermoso, en marge du sacre de la sélection espagnole en Coupe du Monde féminine le 20 août dernier, en Australie. Après le président de l’UEFA Aleksander Ceferin, c’est au tour du patron de la FIFA Gianni Infantino de s’exprimer pour la première fois sur ce scandale à travers un message publié sur son compte Instagram.

« Les célébrations bien méritées de ces magnifiques championnes ont été gâchées par ce qui s’est passé après le coup de sifflet final. Et ce qui a continué à se produire les jours suivants. Cela n’aurait jamais dû se produire. Mais cela s’est produit et les instances disciplinaires de la FIFA ont immédiatement assumé leurs responsabilités et pris les mesures nécessaires. Les procédures disciplinaires suivront leur cours légitime », a déclaré le dirigeant sportif helvético-italien. Pour rappel, l’instance dirigeante du football mondial a décidé de suspendre provisoirement Luis Rubiales de ses fonctions de président de la Fédération espagnole de football (RFEF) pendant 90 jours.